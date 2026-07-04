Kumsmall'da 24 yeni mağaza daha hizmete girdi

Kumsmall AVM’de gerçekleştirilen açılış törenine AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Milletvekili Dursun Ataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kayseri Mobilyacılar Odası ve Kumsmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya, Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç, belediye başkanları, oda ve stk başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan AK Parti Genel başkanvekili Mustafa Elitaş, “Umuyorum ki önümüzdeki günler artık markalaşmanın olduğu iyi bir noktaya geldiği ve bunun katkılarının alındığı bir noktaya doğru gideceğimizi ümit ediyorum. Ama buna giderken de en önemli meselemiz kalitemiz. Eskiden kalitesizlikle rekabet eder üretimin girdisinden azaltarak fiyatları düşürüp iyi yapanla mücadele ederken şu anda daha iyi yaparak hem görsel hem kaliteli hem de daha uzun ömürlü ürünler yapabilen piyasada kalma imkanını buluyor. Bugün 5 milyar dolarlık mobilya ihracatı yapıyorsak, Türkiye’de 14 milyar dolarlık üretim yapabiliyorsak ve bunu sadece belirli bölgelerden almak değil artık imalatçıların doğrudan doğruya mağazaları hizmet noktasına getirebiliyorsa bunda Kayseri’nin çok önemli bir katkısı var” ifadelerini kullandı.

Kayseri Mobilyacılar Odası ve Kumsmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya da konuşmasında Kumsmall’ın aylık olarak 400 binin üzerinde misafir ağırladığı belirterek, “122 bin metrekare oturumu olan içerisinde 350 mağazası bulunan çok önemli bir kompleksin içerisindeyiz. Evet OSB’lerde ve sanayi sitelerimizde üretiyoruz ancak bu ürettiğimiz ürünleri bu alışveriş merkezinde vitrine çıkarıyoruz. Kayseri’de ve bölgede vatandaşlarımızın tüm Türkiye ve dünyada ise toptan olarak satmanın derdindeyiz. Bu yıl altıncı yılımız. Çok şükür AVM’miz çok büyük bir aşama kaydetti. Geçen sene kasım ayından beri aylık olarak 400 binin üzerinde misafir ağırlıyoruz. Piyasada ekonomik olarak sıkıntılarımız olabilir ama baharın gelişiyle birlikte işlerimiz hareketlendi” dedi.

Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç ise konuşmasında 24 yeni mağazanın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından Kumsmall AVM’deki 24 yeni mağazanın açılışı gerçekleşirken, protokol üyeleri tek tek mağazaları gezerek hayırlı olsun temennisinde bulundular.