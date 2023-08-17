KUMSMALL'da Eğlenceli Alışveriş

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük karma AVM'si olan KUMSMALL AVM, alışverişe eğlence katan bir kampanya başlattı. Kampanya süresince belirlenen miktarda alışveriş yapanlar, Türkiye'nin en büyük kapalı oyun parkı olan Crocus Park'tan oyun kartı kazanacaklar.

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  • 17.08.2023 13:30
  • Güncelleme: 17.08.2023 14:20
KUMSMALL'da Eğlenceli Alışveriş
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye ve Avrupa’nın en büyük karma AVM’si olan KUMSMALL AVM, alışverişe eğlence katan bir kampanya başlattı. Kampanya süresince belirlenen miktarda alışveriş yapanlar, Türkiye’nin en büyük kapalı oyun parkı olan Crocus Park’tan oyun kartı kazanacaklar.

KUMSMALL AVM’de 1000 TL ve üzeri alışveriş yapanlar, Crocus Park’tan 150 TL’lik oyun kartının sahibi olacaklar. Alışverişe eğlence katan kampanya 18 Ağustos-31 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak. Yaklaşık 5 bin metrekare alanda yer alan Crocus Park’ta; Crazy Dance, Kano, Gondol, Çarpışan Arabalar, Uçan Leylek, Hava Bisikleti, Dönme Dolap, Roller Coster gibi farklı oyun ünitelerinin yanı sıra bowling, trambolin, oyun alanı gibi bölümler yer alıyor.

İHA

Kayseri Gündem
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