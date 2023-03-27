Kumsmall'dan çocuklara özel Ramazan etkinliği

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük karma AVM'si olan KUMSmall Alışveriş Merkezi'nde, Ramazan Ayı'na özel pek çok etkinlik gerçekleştiriliyor. KUMSmall AVM'de Ramazan ayını doyasıya yaşatan etkinlikler hafta sonu da büyük ilgiyle karşılandı.

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  • 27.03.2023 12:03
  • Güncelleme: 27.03.2023 12:22
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Kumsmall'dan çocuklara özel Ramazan etkinliği
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük karma AVM’si olan KUMSmall Alışveriş Merkezi’nde, Ramazan Ayı’na özel pek çok etkinlik gerçekleştiriliyor. KUMSmall AVM’de Ramazan ayını doyasıya yaşatan etkinlikler hafta sonu da büyük ilgiyle karşılandı.

KUMSmall AVM Ramazan Ayı’nın simgelerini her gün Kayserililerle buluşturuyor. Ramazan ayının en önemli değerlerinden olan Karagöz-Hacivat ve Meddah, her gün saat 16.00’da dini değerlerle ilgili bilgilerin de yer aldığı gösteri olarak gerçekleştiriliyor. KUMSmall AVM’nin hafta sonu yapılan etkinlikleri arasında geleneksel sanatlardan kukla gösterisi de yer alıyor. Cumartesi ve Pazar günleri saat 15:30’da başlayan gösteriler sırasında çocuklarla çeşitli oyunlar da oynanıyor. KUMSmall AVM’de hafta sonu yapılan ve büyük ilgi gören etkinliklerden bir diğeri de semazen gösterileri oluyor. Cumartesi ve Pazar günleri saat 15.00’de başlayan gösteriler yarımşar saat arayla ve sırasıyla AVM’nin dört kapısı olan Amber, Erkilet, Karum ve Erciyes Kapı girişlerinde yapılıyor. Hafta sonları çocuklara pamuk şeker ve Osmanlı macunu da ikram ediliyor.

KUMSmall AVM, Ramazan Ayı süresince her gün Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK’in etkinliklerine de ev sahipliği yapıyor. Her gün saat 16:00’da başlayan ve 22:00’ye kadar devam eden etkinlikler arasında el sanatları workshopları, Çocuk Şenliği ve Osmanlı kıyafetleri ile fotoğraf çekimi yer alıyor.

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İHA

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