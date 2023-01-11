Kumsmall'dan gazetecilere kahvaltılı toplantı

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Kumsmall Avm, gazetecilere yönelik kahvaltılı bir toplantı düzenledi.

PAYLAŞ
  • 11.01.2023 11:32
  • Güncelleme: 11.01.2023 11:32
  • 63
Kumsmall'dan gazetecilere kahvaltılı toplantı

Kumsmal Avm'deki toplantıda konuşan Kumsmall Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya Kumsmal'ın mağazacılık faaliyetleriyle ilgili bilgiler verdi.

Kahvaltılı toplantıya Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ve birçok gazeteci katıldı.

Haber Merkezi

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
'Ozon terapi yüksek dozlarda zehir anlamına gelebilir'

'Ozon terapi yüksek dozlarda zehir anlamına gelebilir'

Kuraklık: Türkiye yeni bir krizle mi karşı karşıya?

Kuraklık: Türkiye yeni bir krizle mi karşı karşıya?

Hamdi Bakan hayatını kaybetti

Hamdi Bakan hayatını kaybetti

Başkan Büyükkılıç, 'Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşan belediyelerimiz var'

Başkan Büyükkılıç, “Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşan belediyelerimiz var”

CHP Kayseri İl Başkanı Mustafa Devrim Demirtaş oldu

CHP Kayseri İl Başkanı Mustafa Devrim Demirtaş oldu

Banyoda düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Banyoda düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Çok Okunanlar
1
Sinan Chef, yeniden açıldı

Sinan Chef, yeniden açıldı

2
Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

3
Hamdi Bakan hayatını kaybetti

Hamdi Bakan hayatını kaybetti

4
Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

5
İnfaz koruma memuru ölü bulundu

İnfaz koruma memuru ölü bulundu

6
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kayseri'de 3 ayrı programa katılacak

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kayseri’de 3 ayrı programa katılacak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayak okulu kayıtları devam ediyor

Kayak okulu kayıtları devam ediyor

Vali Çiçek ve Başkan Yalçın deri tezgahında

Vali Çiçek ve Başkan Yalçın deri tezgahında

DAHA FAZLA
Kumsmall'dan gazetecilere kahvaltılı toplantı

Kumsmall'dan gazetecilere kahvaltılı toplantı

Kocasinan'da Türk Sanat Müziği Gecesi

Kocasinan'da Türk Sanat Müziği Gecesi

Kayseri OSB'den yaklaşık 90 milyon TL'lik asfalt yatırımı

Kayseri OSB'den yaklaşık 90 milyon TL'lik asfalt yatırımı

Engel tanımayan Büyükşehir'den E-KPSS tercih şenliği

Engel tanımayan Büyükşehir'den E-KPSS tercih şenliği

Kar Kayseri'yi unuttu

Kar Kayseri'yi unuttu