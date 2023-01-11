Kumsmall'dan gazetecilere kahvaltılı toplantı
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Kumsmall Avm, gazetecilere yönelik kahvaltılı bir toplantı düzenledi.
- 11.01.2023 11:32
- Güncelleme: 11.01.2023 11:32
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Kumsmal Avm'deki toplantıda konuşan Kumsmall Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya Kumsmal'ın mağazacılık faaliyetleriyle ilgili bilgiler verdi.
Kahvaltılı toplantıya Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ve birçok gazeteci katıldı.
Haber Merkezi
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