: 'Kumsmall, Kayseri sanayisinin büyümesine büyük katkı sağlıyor'

Bekir başkandan Özhaseki bakanımıza ve Mustafa Çelik başkanımıza kadar devam eden, bizlerin de içerisinde bulunduğu, bizlerin de katkı verdiği bu ticaret/sanayi merkezinin oluşması yoğun bir emekle oldu, gelinen noktada bir ticaret merkezinin kazandırılmış olması ve istihdamın da sağlanması memnun edici” dedi.

Kocasinan Belediye Başkanı ve AK Parti Kocasinan Belediye Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Kumsmall AVM’yi ziyaret ederek mağazaları ve showroomları gezerek incelemelerde bulundu.

Başkan Çolakbayrakdar; yerel seçim öncesi hem vatandaşlarla hem de firma sahipleriyle bir araya gelmek amacıyla ziyaret ettiklerini ifade ederek “Pazar günü olması sebebiyle de bir yoğunluk var. Kumsmall, hem çocukların eğlenebildiği hem de ailelerin rahatlıkla alışveriş yapmasına olanak sağlayan bir kompleks. Kumsmall’ın da bugünlere gelmesi, emek isteyen bir süreçtir. Bekir başkandan Özhaseki bakanımıza ve Mustafa Çelik başkanımıza kadar devam eden, bizlerin de içerisinde bulunduğu, bizlerin de katkı verdiği bu ticaret/sanayi merkezinin oluşması yoğun bir emekle oldu, gelinen noktada bir ticaret merkezinin kazandırılmış olması ve istihdamın da sağlanması memnun edici. Bu merkez, Türkiye ekonomisine katkı sağlıyor, yalnızca mağazaların ve showroomların olduğu bir yerden öte bir ihracat merkezidir. Kumsmall, markaların yurt dışına pazarladıkları ürünleri sergileme imkânı sunuyor, markalarımızın büyümesi elbette Kayseri sanayisinin büyümesi demektir” diye konuştu.