“KUMSMALL, Türkiye’nin en büyük alışveriş merkezi”

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Türkiye ve Avrupa’nın en büyük karma AVM’si olan KUMSMALL’da bir kahvaltı gerçekleştirildi. Kahvaltıya Erciyes KSS Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya, KUMSMALL A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunel, Yönetim Kurulu Üyeleri, KUMSMALL AVM’nin Yönetim firması olan GLA Gayrimenkul Danışmanlık ve Kiralama A.Ş. CEO'su Tahir Çelik, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ve basın mensupları katıldı.

Kahvaltı sonrası bir açıklama yapan Kayseri Mobilyacılar Odası ve Erciyes KSS Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı ve yapılan yatırımlar hakkında bilgiler verdi. Mobilyakent, KUMSMALL, MOBİTEK, KUMS Enerji ve MOBİBOYA yatırımlarının daha geniş alanlarda daha fazla üretim yapılması amacıyla gerçekleştirildiğini ifade eden Sarıkaya, “Kayseri’miz Türkiye’nin en büyük mobilya üretim merkezi. 2006-2007 yıllarında Kayseri’de mobilyacılığı öne sürerek ürettiğimizi mobilyanın vitrine çıkması, KOBİ’lerimizin de daha geniş daha modern alanlarda üretim yaparak daha fazla istihdam sağlaması, üretim ve ihracat yapabilmeleri için planlamış olduğumuz projelerin sonuna geldik. Son halkası alışveriş merkezimizdi çünkü ürettiğimiz mobilyaları vitrine çıkarmamız gerekiyordu. Bu alışveriş merkezi Türkiye’de bulunan merkezlerin en büyüyü burada yaklaşık 110 bin metre karede binlerce ürün sergileniyor. Çok büyük bir proje diye başladık ancak devam ettiğimiz süreç içerisinde düşüncemizin çok minik kaldığını çok daha afaki bir projeye başladığımızı gördük. 2022 yılı rakamlarıyla içinde bulunduğumuz projelerin toplam değeri 1 milyon 350 bin metre kare alanda 6,5 milyarlık yatırım var. Türkiye’de özellikle dünyaya mobilyamızın toptan satışı ile ilgili büyük hedefimiz var. Dünya’da çok büyük bir pasta var. Son fiyat artışlarıyla ülkeler arası mobilya ihracatı 300 milyar dolarlar seviyesine geldi. Ancak bu pastadaki Türkiye’nin payı yüzde 1,5’lar seviyesinde. Çok daha büyük potansiyelimiz var. Alışveriş merkezimizin de dünyada ki bu pastadan Kayserimizin ve ülkemizin daha büyük pay alabilmesi için mücadele ediyoruz” şeklinde konuştu.

KUMSMALL A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunel de sadece Türkiye’nin değil Avrupa’nın en büyük karma AVM’si olan KUMSMALL AVM’nin Kayseri’nin sosyal hayatına çok daha fazla katkı sunacağını söyledi. Önümüzdeki dönem için çok önemli etkinlik ve kampanya planladıklarını dile getiren Altunel, “Ben AVM tarafındayım şuna Ercan başkanımız kooperatif tarafını bitirdiği için biz AVM’ye başladık. Araç kampanyası mobilya festivali ve daha fazla kampanyalarla buraya girmiş bulunuyoruz. İnşallah bunda başarılı oluruz. Çatı akması, AVM’nin durumu gibi bunların hepsini aştık. AVM’mizi artık sık sık kampanyalarımızla gündeme getireceğiz” ifadelerini kullandı.

KUMSMALL AVM’nin Yönetim firması olan GLA Gayrimenkul Danışmanlık ve Kiralama A.Ş. CEO'su Tahir Çelik de Türkiye’nin en büyük AVM’sinin Kayseri’de olmasını bir şans olarak değerlendirdi ve KUMSMALL AVM’nin şehrin bir değeri olduğunu vurguladı. Çelik, “Bu alışveriş merkezinin değeri Kayseri’de çok bilinmiyor. İş yaptığımız yerlerde en büyük AVM’nin Kayseri’de olduğunu söylüyorum, inanmıyorlar. İzmir’de İstanbul’da Ankara’da değil, en büyük AVM Kayseri’de” dedi.