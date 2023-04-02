Kur'an Ayında Kur'an Sergisine Büyük İlgi

Talas Belediyesi Tıpkı Basım Mushaflar Kur'an-ı Kerim Sergisi, Ramazan ayıyla birlikte ziyaretçi akınına uğradı.

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  • 02.04.2023 10:44
  • Güncelleme: 02.04.2023 12:31
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Kur'an Ayında Kur'an Sergisine Büyük İlgi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi Tıpkı Basım Mushaflar Kur’an-ı Kerim Sergisi, Ramazan ayıyla birlikte ziyaretçi akınına uğradı.

Birbirinden değerli eserlerin yer aldığı sergi, son olarak Yaman Dede Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencilerini ağırladı. Sergi gezisi sonunda düşüncelerini paylaşan Yaman Dede Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenlerinden Seyfullah Tengizler, sergiye hayran kaldığını belirterek “Gerçekten çok beğendim, yakın olmasına rağmen ilk defa gelmiş olduk, Talas için büyük bir nimet. Ben buraya gelince kendimi adeta Süleymaniye Kütüphanesi’nde ya da Topkapı Sarayı’nda gibi hissettim, çok memnun kaldım. Gerçekten Talas Belediyesi’ne ve Belediye Başkanı Mustafa Yalçın Bey’e çok teşekkür ederiz.” sözleriyle hayranlığını dile getirdi. Hatay’dan Kayseri’ye taşınan depremzede Rama da “Çok güzel eserler var, Hz. Osman’ın Kur’an-ı Kerim’ini gördük, çok güzeldi çok etkileyiciydi. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.” diye konuştu. Bir diğer öğrenci Kevser Kabakçıoğlu da, “Buraya geldiğim için çok mutluyum. Burada bulunan Hz. Osman’a ait olan Kur’an beni gerçekten çok hüzünlendirdi. Üzerinde bulunan kan lekesi ve Kur’an okunurken şehit edilmiş olması çok hüzünlü. Emeği geçenlere teşekkür ederiz.” diyerek beğenisini dile getirdi.

Geçtiğimiz yıl Kadir Gecesi gününde açılan sergi bir yılını doldururken toplamda yaklaşık 25 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Tablakaya Mahallesi’ndeki Yaman Dede Kültür ve Sanat Evi’nde yer alan sergide Hz. Osman’ın okurken şehit edildiği mushaf başta olmak üzere Şeyh Hamdullah Efendi’nin II. Bayezid dönemine ait 1499’da istinsah ettiği eseri ile Ahmet Karahisari’nin Kanunî Sultan Süleyman’ın talebi üzerine ilk 220 sayfasını yazdığı ve daha sonra öğrencisi Hasan Çelebi’nin 1584-87 yıllarında tamamladığı Kur’an’ı Kerim gibi birbirinden kıymetli birçok eserlerin tıpkıbasımları sergileniyor. Ayrıca, hat sanatında kullanılan tarihi araç gereçler de sergide yer alan ürünler arasında.

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İHA

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