Kur'an-ı Kerim'i en güzel okumak için yarıştılar

Yozgat'ta hafızlık Kur'an kursu öğrencileri arasında 'Kur'an-ı Kerim'i yüzünden güzel okuma yarışması' düzenlendi.

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  • 02.08.2023 12:01
  • Güncelleme: 02.08.2023 12:01
Kur'an-ı Kerim'i en güzel okumak için yarıştılar
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat’ta hafızlık Kur’an kursu öğrencileri arasında ’Kur’an-ı Kerim’i yüzünden güzel okuma yarışması’ düzenlendi.

Kur’an kurslarına katılımı artırmak, hafızlık eğitimini ve Kur’an-ı Kerim’i güzel okumaya teşvik etmek amacıyla, hafızlık eğitimi veren Kur’an kurslarında eğitim gören öğrenciler arasında ‘Kur’an-ı Kerim’i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması’ gerçekleştirildi.

Bilal Şahin Cami’nde düzenlenen yarışmada, ilçelerde dereceye giren kız ve erkek öğrenciler yarıştı.

İl Müftüsü Ali Gülden başkanlığındaki komisyon üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda Sorgun Medine Yatılı Kız Kur’an Kursu öğrencisi Melek İrem Uslu, erkekler kategorisinde ise Bilal Şahin Yatılı Erkek Kur’an Kursu öğrencisi Hüseyin Kanrı birinci oldu. Dereceye giren öğrenciler 14-15 Ağustos tarihlerinde Sivas’ta yapılacak bölge finalinde Yozgat’ı temsil etmeye hak kazandı.

İl Müftüsü Ali Gülden, öğrencilerin medeni cesaretlerinden ötürü tebrik ederek kelamların en güzeli olan Kur’an-ı Kerim’i öğrenen öğrencilere ve hocalarına teşekkür etti.

İHA

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