Kur'an-ı Kerim'i ezberlediler, icazetlerini aldılar

KAYSERİ (İHA) – Kayseri’nin İncesu ilçesine eğitimlerini tamamlayarak hafız olan 4 kız öğrenci, icazet belgelerini aldı.

İlçede bulunan Ravza Kur’an Kursundan mezun olan Nisanur Yeşilyurt, Berfin Kızıl, Zeynep ve Bulut Penpe Demir, hafızlık eğitimini tamamlayarak icazet belgelerini aldı. Düzenlenen törene, İncesu İlçe Müftüsü Adem Bozkurt, kurs yöneticileri, kurs öğreticileri İncesu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, hayırseverler ve veliler katıldı.

Yoğun bir katılımın gerçekleştiği hafızlık icazet töreninde konuşan İncesu İlçe Müftüsü Adem Bozkurt, girdikleri sınavı başarıyla geçip hafız olan öğrencileri tebrik etti. Müftü Bozkurt, “İnşallah bu genç hafızlarımız da hafız öğrenciler ve hafız evlatlar yetiştirirler” diyerek, “Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim, bizim hayatımıza değer katan önemli hususlardan birisidir. Hafızlık, İslam’ın ilk yıllarından itibaren kesintiye uğramadan günümüze kadar devam etmiştir. Hafızlık, bir sevdadır; sabır, sevgi ve fedakarlık ister. Bu çocuklarımız da hocalarıyla beraber her gün Kuran-ı Kerim’i harf harf, kelime kelime, sure sure öğrendiler. Bu şerefe nail olan çocuklarımızı kutluyorum. Hafızlığı bitirdiniz, inşallah Cenab-ı Allah son nefesinize kadar muhafaza etmeyi nasip etsin. Hepinizi canı gönülden kutluyorum. Bu hafızlarımızın yetişmesinde, gecesini gündüzüne katan fedakar hocalarımızdan, dernek yönetimimizden ve anne ve babalarından da Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.