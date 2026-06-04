Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Bölge Finali Kayseri'de başladı

Din, Ahlak ve Seçmeli Dersler Yarışmaları Bölge Finali yarışması Adana, Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Malatya, Osmaniye, Sivas, Şanlıurfa ve Yozgat illerinden gelen il birincileri ile Mustafa Gemirli İmam Hatip Ortaokulu’nda yapıldı. Yapılan finale 12 farklı ilden katılan ortaokul öğrencileri ve aileleri katıldı. Din, Ahlak ve Seçmeli Dersler Yarışmaları ortaokul ve lise düzeyi Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Bölge Finali yarışmasında konuşan Kayseri İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ekrem Sabuncu, “Bu yıl ilk kez İmam Hatip Okulları dışında okuyan ortaokul ve lise öğrencilerimizin din, ahlak ve değerler alanındaki seçmeli derslerden olan Peygamberimizin Hayatı, Temel Dini Bilgiler, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma derslerini seçen öğrencilerimiz arasında önce il finallerini düzenledi. Ardından şu an bölge finallerini gerçekleştiriyoruz. Akabinde bölge birincilerinin katılımıyla da Türkiye finalleri gerçekleştirilecek. Buradaki ana amaç sizlerin Kur'an-ı Kerim'e yapmış olduğunuz bu hizmet. "Bu gidiş nereye?" dediğimiz bir çağda bizim çocuklarımızın Kur'an-ı Kerim ile hemhal olmaları bizim için tarifi imkansız bir lezzet. Allah Kur'an'ın feyzinden hem sizleri hem ailelerinizi hem öğretmenlerinizi hem Ümmet-i Muhammed'i faydalandırsın. Bu güzel duygu ve düşüncelerle hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyor, bu yarışmanın kaybedeni olmadığını buradan ilan ediyorum. Buraya kadar hoş geldiniz, safalar getirdiniz” şeklinde konuştu.