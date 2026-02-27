  • Haberler
  • 'Kur'an-ı Kerim'in meali, Kur'an-ı Kerim'in kendisi değildir'

Cıncıklı Cami Din Görevlisi Seyrani Ekmen, 'Mana dediğimiz zaman da mealler nedir? Kur'an-ı Kerim'in meali, Kur'an-ı Kerim'in kendisi değildir, mealidir. Yani o meali yazan mümin kardeşimiz, alim kardeşimiz o ayet-i kerimeyi okuduğu zaman kendi ilmi birikimiyle o ayetten anladığını bize aktarıyor. Dolayısıyla elbette anlamı üzerinde zihin yormamız lazım, kafa yormamız lazım' dedi.

Cıncıklı Cami Din Görevlisi Seyrani Ekmen, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında Bir Yudum Sohbet programına konuk olarak Moderatör Ahmet Avanlıer'in sorularını yanıtladı.

Cıncıklı Cami Din Görevlisi Seyrani Ekmen, Kur'an-ı Kerim'in mealini okumanın Kur'an-ı Kerim'in kendisi olmadığını, mealini yazan kişinin kendi anladığını aktardığını ve dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i okuyan kişinin üzerine kafa yorulması gerektiğini belirtti. Din Görevlisi Ekmen, “Okuduğumuz Allah'ın kelamı bize neyi ifade ediyor? Bunu da öğrenmek elbette güzel olur. Daha da verimi artırır, kaliteyi artırır. Fakat şunu diyemeyiz: Caminin köşesinde 60'ına, 70'ine, 80'ine gelmiş bir hacı abi almış Kur'an-ı Kerim'i okuyor. 'Yani sen boşa okuyorsun o Kur'an-ı Kerim'i, manasını anlamadıktan sonra okumanın ne anlamı var?' demek gerçekten o müminle Kur'an arasında, dolayısıyla Rabbi arasındaki kuvvetli bir bağı koparmış oluruz. Bu noktada elimizden geldiği kadar Allah'ın izniyle destek olacağız. Mana dediğimiz zaman da mealler nedir? Kur'an-ı Kerim'in meali, Kur'an-ı Kerim'in kendisi değildir, mealidir. Ne demek? Yani o meali yazan mümin kardeşimiz, alim kardeşimiz o ayet-i kerimeyi okuduğu zaman kendi ilmi birikimiyle o ayetten anladığını bize aktarıyor. Dolayısıyla elbette anlamı üzerinde zihin yormamız lazım, kafa yormamız lazım. Kur'an-ı Kerim gerçekten bize bir hayat rehberi” şeklinde konuştu.

