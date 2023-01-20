Kur'an kurslarındaki minik öğrencilerin karne heyecanı

Kayseri’de, Ashab-ı Suffa ve Cemil Baba 4-6 yaş Kur’an Kursları tarafından eğitim gören minikler için düzenlenen karne töreni, renkli görüntülere sahne oldu.

Kayseri’de, Kocasinan İlçe Müftülüğü’ne bağlı Ashab-ı Suffa ve Talas İlçe Müftülüğüne bağlı Cemil Baba 4-6 yaş Kur’an Kurslarında eğitim gören çocuklar için karne töreni düzenlendi. Program, miniklerin Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Dönem boyunca öğrendiklerini sergileyen miniklerin sevincine ortak olan İl Müftüsü Yusuf Akkuş, “Bir evladın anne babası üzerindeki en önemli haklarından birisi de ona dininin öğretilmesidir. Kıyamet gününde eğer anne baba evladına dinini öğretmezse evlat o anne ve babanın yakasına yapışır. O yüzden siz kıymetli anne ve babaları tebrik ediyoruz. Allah sizlerden razı olsun. Emeği geçenlere bir kez daha çok teşekkür ediyorum" dedi.

Programa katılan Vali Yardımcısı Şemseddin Erkaya ise, “Başta siz değerli anne ve babalar olmak üzere bu programı hazırlayan ve teşvik eden başta İl Müftümüz olmak üzere bütün personele, özellikle Kocasinan ilçe müftümüze teşekkür ediyorum. Kocasinan İlçe Müftülüğümüz gerçekten bu konularda ilimizde çok etkin. Çok güzel program ve etkinlikler yapıyor. Bizde manevi destek konusunda her zaman için yanlarındayız. Biliriz ki "insanların en hayırlısı Kur’an-ı öğrenen ve öğretendir." Buna vesile olan siz değerli ailelere ve yavrularımıza emek veren hocalarımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kur’an kurslarında eğitim alan 4-6 yaş grubu minikler, öğrendikleri hünerlerini sergiledi. Düzenlenen program, protokolün öğrencilere hediye vermesi ile sona erdi.