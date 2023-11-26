Kur' ana göre Cin ve Şeytan anlatıldı

Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen ve her hafta şehrimizin kültür, sanat, edebiyat, ilim camiasından öne çıkan şahsiyetlerin ve ilmi konuların ele alındığı 'Unutulmaz Şahsiyetler' programı bu hafta da devam etti.

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  • 26.11.2023 13:09
  • Güncelleme: 26.11.2023 13:09
Kur' ana göre Cin ve Şeytan anlatıldı

 Bu haftaki programda Kayseri Üniversitesi Develi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lütfullah Cebeci hoca “Kur’an’a göre cin ve şeytan” konusunu ele aldı. 
Programa Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Mehmet Hüsrevoğlu, yazarlar ve dinleyiciler katıldı. Konuşmasında Prof. Cebeci Kur’an’da anlatılan kıssalar arasında çok önemli bir yere sahip olan Hz. Adem’in ve insanoğlunun yaratılışı ve Allahu Teala’nın bu süreci Kur’an’da nasıl anlattığı ile ilgili bilgiler verdi. Hoca, konuşmasında İblis’in Allah’a karşı isyan etmesiyle, Hz. Adem (a.s.)’ın yasak elmayı yemesini karşılaştırmalı olarak ele aldı. Prof. Cebeci, İblisin aslında bir melek olmadığını, ayrıca kafir cinlerin ve Müslüman cinlerin olduğunu vurguladı. Bu varlıkların kendilerine göre bir alemleri olduğunu ve asla 
Cinlerin gaybı bilemeyeceğinin altını çizdi. Prof. Cebeci cinlerle ilgili toplumda yanlış bilinen ve algılanan onların insanlara zarar verebileceği hususuna da açıklık getirerek, cinlerin sadece vesvese verebileceğini bunun dışında herhangi bir zarar vermelerinin söz konusu olmadığını söyledi. Ayrıca cinlerle insanların evlendiği şeklinde toplumda anlatılan efsanelerin doğru olmadığını tarih boyunca gelip geçen İslam alimleri tarafından bu konu ile ilgili hiçbir ilmi açıklamanın veya verinin olmadığı anlatılanların tamamen hayali yaşanmışlıklara dayandığının altını çizdi. Prof. Cebeci, cinlerin vereceği vesveselerden korunma yollarının da Peygamber Efendimiz ve İslam alimleri tarafından ortaya konduğunu, inançlı ve samimi bir Müslüman için cinlerden gelebilecek herhangi bir zararın asla söz konusu olamayacağını, dua ve ilgili surelerin bu varlıklara karşı inananların adeta bir zırhı olduğunun altını çizdi.

 

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