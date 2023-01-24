Kur'anı Kerim'e Çirkin Saldırı Lanetlendi

Kayseri Gönüllü Kültür Teşekküleri adına Başkan Yardımcısı Mehmet Karakaş'ın yaptığı basın açıklamasına çok sayıda vatandaş katıldı.

Gönüllü Kültür Teşekkülleri Başkan yardımcısı Mehmet Karakaş'ın yaptığı basın açıklaması şu şekilde:

'Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde yüce kitabımız Kuran-ı Kerim'i yakmayı hedefleyen eyleme izin veren İsveç yetkilerinin kınıyor; iki milyara yakın Müslüman’ın inanç değerlerine ve İslam Dininin en önemli inanç esaslarından birisi olan KUR’AN’I KERİM’e karşı din ve ahlak ilkeleriyle uyuşmayan saldırısını tel’in ediyor lanetliyoruz.

"İnsanlık tarihi boyunca karanlığın temsilcisi olan cahiller sürüsü hep olmuştur, ancak onlar hiçbir zaman muvaffak olamamışlardır. Şüphesiz olamayacaklardır da. Karanlığın ve cehaletin panzehiri de hiç şüphesiz insanlığı cehaletin karanlığından aydınlığa çıkaran yüce kitabımız Kuran’ı Kerim’dir. Allah’ın kelamı olan Kuran’ı Kerim’in hiçbir faniye ihtiyacı yoktur.

Nitekim Allah’u Teala cc, yüce kitabında, “Hiç şüphe yok ki o Kur’ân’ı biz indirdik, onu koruyacak olan da biziz.” buyurarak, Kur’an’ın Kerim’in ilelebet hakim olacağını bildirmiş olup; İslam düşmanlarının, ne dinimize ne de kitabımıza hiçbir zarar veremeyeceklerini açık ve sarih bir şekilde belirtmektedir.

Kuran’ı Kerim’e yapılacak hiçbir edepsizliğe karşı sessiz kalmayacağımızın altını çiziyor ve diyoruz ki, "Toplumsal yaşamın gereği olarak herkesin ve her kurumun özgürlük alanını belirlerken, ötekinin hukukunu koruma zaruriyeti vardır.

Fakat gelin görün ki; kendisini sözde demokrasi ve özgürlük havarisi olarak gören Avrupa ülkeleri, Müslümanlara karşı yapılan saldırılarda hiçbir hassasiyet gözetmemektedir.

Aslında biz sizin neden rahatsız olduğunuzu çok iyi biliyoruz. Endülüs’te "İslamın ve Müslümanların kıtanıza getirdiği aydınlık ve saadet sizi korkutuyor"

Siz, İslam’ın kuşatıcı ve kucaklayıcı gücünden korkuyorsunuz. İyiliğin ve merhametin öncüsü olan, adil olmayı emreden İslam’ın adaleti, sizin terazinizin dengesini bozduğu için ürküyorsunuz.

Biz, sizin kimlerin mirasçısı olduğunuzu, açık denizlerde savaştan kaçan göçmenlerin çoluk, çocuk, kadın, yaşlı demeden batırdığınız botlarından biliyoruz.

Lakin ne yaparsanız yapın hakikatin nurunu söndüremezsiniz. Kur’an’ın kainatı aydınlatan ruhunun önüne geçemezsiniz. Müslümanların birliğini engelleyemezsiniz.

Allah’ın ipine sıkı sıkı sarılan inanmışları yoldan çeviremeyenlerin provokasyonları her gün başka bir şekilde tezahür ediyor. Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin verilmesini de bu provokasyonların bir parçası olarak görüyor ve Onlar, ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndürmek istiyorlar. Hâlbuki kâfirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır. (Saff Suresi Ayet 8) hükmünü tüm dünyaya haykırıyoruz.

Kutsal olana saldırmanın hiçbir şekilde düşünce ve ifade özgürlüğü kisvesiyle örtülemeyeceğini belirtiyor ve aksine bunun bir nefret suçu olduğunu söylüyoruz.

Ancak her nedense Müslümanların kutsalı söz konusu olduğunda bütün dünyanın, bilhassa batının nasıl üç maymunu oynadığını da görüyoruz.

aşamada İsveç’in Müslümanların en büyük kutsalı olan yüce kitabımız Kuran’ı Kerim’e karşı yapılacak bir saldırıya izin vermesiyle suçu himaye ettiğine de tanıklık ediyor ve diyoruz ki!

Biz Müslümanlar olarak bu tanıklığın gereğini yerine getirmek suretiyle, nereden ve kimden geldiği fark etmeksizin Kuran’ı Kerim’e yapılacak her türlü saldırıya karşı Bedir’de, Uhud’da, Hendek’de, Malazgirt’te, Kut’ul Amare’de, Çanakkale’de ve 15 Temmuz’da olduğu gibi gerektiğinde hiç çekinmeden canımızla kanımızla mücadele edeceğiz.

İsveç’in Müslümanlara ve Ülkemize karşı düşmanca tutumu bununla da sınırlı değildir. Son zamanlarda benzer şekilde başka hadiseler de yaşanmıştır. Bir takım terör örgütlerinin hücresine dönüşen Stockholm’de, Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı haddi aşan eylemler gerçekleştirilmiş ve İsveçli yetkililer bu olaya da akıl almaz bir şekilde sessiz kalmışlardır.

Şimdi buradan size soruyoruz:

Bu topraklarda gözlerini açamayan teröristler neden sizin ülkenizi seçiyorlar?

Burada kendisine alan bulamayan terör seviciler neden sizin topraklarınıza koşuyorlar? Sizin onlarla bir ortaklığınız mı var, yoksa onlardan korkunuz mu var?

Bu vesileyle tekrar Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde İsveç makamlarınca yüce kitabımız Kuran’ı Kerim’i yakma girişimize izin verilmesini lanetliyor, şiddetle kınıyoruz.

Bilinmesini istiyoruz ki bizim için; Sözlerin en güzeli Allah'ın kitabıdır. Yolların en doğrusu Peygamberimizin yoludur.

Biz, değerlerimize karşı yapılacak hiçbir saldırıya karşı sessiz kalmayacağız ve mücadelemizi de insanlığın izzet ve şerefine yakışır şekilde vereceğiz.

Mananın maddeye hükmettiği bir medeniyetin varisleri olarak, İslam’ın aydınlığında geleceği ihya edeceğiz"

Mehmet KARAKAŞ

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği adına

