Kur'anı Kerim'e çirkin saldırıyı PROTESTOYA DAVET
KAYSERİ GÖNÜLLÜ KÜLTÜR KURULUŞLARINDAN, 24 OCAK SALI günü saat 13.15'de, Bürüngüz Camii önünde yapılacak olan Basın Açıklamasına Davet!
- 23.01.2023 14:27
- Güncelleme: 23.01.2023 14:27
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Kayseri Gönüllü Kültür Teşekküleri, aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan'ın Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde yapmış olduğu Kutsal Kitabımız Kuran-ı Kerim’e karşı yapılan çirkin ve aşağılık saldırının en güçlü şekilde lanetleyerek kınanacağı Basın açıklamasına tüm halkımızı davet etti.
Haber Merkezi
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