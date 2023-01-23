Kur'anı Kerim'e çirkin saldırıyı PROTESTOYA DAVET

Kayseri Gönüllü Kültür Teşekküleri, aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan'ın Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde yapmış olduğu Kutsal Kitabımız Kuran-ı Kerim’e karşı yapılan çirkin ve aşağılık saldırının en güçlü şekilde lanetleyerek kınanacağı Basın açıklamasına tüm halkımızı davet etti.