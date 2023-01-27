Kuraklık balıkları da vurdu

Kayseri'de balıkçılık işi yapan Ali Akçaya, hava sıcaklıklarının normalin üzerinde seyretmesinin balıklara da etki ettiğini söyleyerek, 'Hava sıcaklıkları normal seyrinde seyretmediği için balıklar normal boyutlarında büyümedi' dedi.

PAYLAŞ
  • 27.01.2023 13:47
  • Güncelleme: 27.01.2023 15:44
  • 74
Kuraklık balıkları da vurdu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de balıkçılık işi yapan Ali Akçaya, hava sıcaklıklarının normalin üzerinde seyretmesinin balıklara da etki ettiğini söyleyerek, “Hava sıcaklıkları normal seyrinde seyretmediği için balıklar normal boyutlarında büyümedi” dedi.

Hava sıcaklıklarının normalin üzerinde seyretmesinin balığı yağlılık oranını ve lezzetini etkilediğini söyleyen balıkçı Ali Akçakaya, “Hava sıcaklığı normalin üzerinde seyretmesi balıklara etki etti. Balığın yağlılığını ve lezzetini etkiledi. Şu an itibariyle balıklarda yavaş yavaş azaldı diyebiliriz. Hava sıcaklıkları normal seyrinde seyretmediği için balıklar normal boyutlarında büyümedi. Vatandaşlar balıkların sadece fiyatlarına odaklandıklarında yanılıyorlar. Vatandaşların sadece balığın fiyatına değil, balığın kalitesine, büyüklüğüne, küçüklüğüne ve canlılığına da dikkat etmelerini tavsiye ediyoruz. Geçen seneye oranla piyasadaki diğer gıda ürünlerinde artışlara göre balıkların fiyatları normal seyrediyor. Çok afaki yükselişler yok. Ancak vatandaşın talebi bir et gibi bir tavuk gibi ya da bir peynir gibi değil. Balık çok önemli bir protein kaynağıdır. Piyasada da bir sakinlik söz konusu durumda” ifadelerini kullandı.

Yağışın olmamasından dolayı oluşabilecek kuraklığın balıkçılığı da etkileyeceğini belirten Akçakaya, “Bu sene enteresan bir mevsim yaşıyoruz. Normal olmayan bir mevsim yaşıyoruz. Şu anda Ocak ayındayız ama normal bir kar yağışı olmadı. Kuraklıkla baş başa kalabiliriz. Eğer bu şekilde devam ederse bilemiyoruz ama kuraklık olursa balıkçılıkta etkilenecek bu durumdan. Hamsinin fiyatı 50-60 TL civarında, istavrit 70-80 TL civarında, çupra, levrek 110 TL civarında satışa sunuluyor. Palamut mevsim itibariyle artık bitti. Yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Vatandaşlar balık alırken, dikkatli olmalılar. Sadece fiyata odaklanmamalarını ve balığa daha çok dikkat etmelerini öneriyorum. Mevsim şartları insanlarında psikolojisini, yaşam şartlarını değiştirdi. İnsanlar psikolojik olarak bir yağış bekliyorlar. Ancak böyle giderse kar yağmadan kış mevsimini kapatacağız” şeklinde konuştu.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Organ bağışına 'karikatürlü' farkındalık

Organ bağışına 'karikatürlü' farkındalık

Büyükkılıç: 'İklim değişikliği azaltım ve uyum eylem planımız hazır'

Büyükkılıç: 'İklim değişikliği azaltım ve uyum eylem planımız hazır'

Kayseri Şeker pancar bedeli ödemelerine başladı

Kayseri Şeker pancar bedeli ödemelerine başladı

Hurdaya dönen araçtan burunları bile kanamadan çıktılar

Hurdaya dönen araçtan burunları bile kanamadan çıktılar

Kuraklık balıkları da vurdu

Kuraklık balıkları da vurdu

Başkan Palancıoğlu: 'Kayseri'mize oyuncak kütüphanesi ve masal evi yeni vizyon kazandıracak'

Başkan Palancıoğlu: 'Kayseri'mize oyuncak kütüphanesi ve masal evi yeni vizyon kazandıracak'

Çok Okunanlar
1
Sinan Chef, yeniden açıldı

Sinan Chef, yeniden açıldı

2
Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

3
Hamdi Bakan hayatını kaybetti

Hamdi Bakan hayatını kaybetti

4
Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

5
Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

6
İki kardeşi trafik kazası ayırdı

İki kardeşi trafik kazası ayırdı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Kuma tartışması cinayeti' davasında sanıklar hakim karşısına çıktı

‘Kuma tartışması cinayeti’ davasında sanıklar hakim karşısına çıktı

'Pastırma Doğrama ve Sunum Teknikleri' kursu açılıyor

‘Pastırma Doğrama ve Sunum Teknikleri' kursu açılıyor

DAHA FAZLA
Tomarza'da anneler kızlar voleybol turnuvası tamamlandı

Tomarza’da anneler kızlar voleybol turnuvası tamamlandı

Meteoroloji müjdeyi verdi: Kar geliyor

Meteoroloji müjdeyi verdi: Kar geliyor

İsveç'te Kuranı Kerimin Yakılması Yahyalı'da Protesto Edildi

İsveç'te Kuranı Kerimin Yakılması Yahyalı'da Protesto Edildi

TFF Kayseri Bölge Müdürlüğü'ne Mutlu Önal atandı

TFF Kayseri Bölge Müdürlüğü'ne Mutlu Önal atandı

Kayseri'den Suriye'ye yardımlar sürüyor: 7 yılda 737 tır yardım malzemesi gönderildi

Kayseri'den Suriye'ye yardımlar sürüyor: 7 yılda 737 tır yardım malzemesi gönderildi