Kuraklık geride kaldı, su tutan kuş cenneti şimdi misafirlerini bekliyor

Sivas'ta geçtiğimiz yaz tamamen kuruyan kuş cenneti olarak da bilinen Bingöl Gölü su tutarak eski görüntüsüne kavuştu, şimdi misafirlerini bekliyor.

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  • 25.06.2023 10:53
  • Güncelleme: 25.06.2023 10:53
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Kuraklık geride kaldı, su tutan kuş cenneti şimdi misafirlerini bekliyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta geçtiğimiz yaz tamamen kuruyan kuş cenneti olarak da bilinen Bingöl Gölü su tutarak eski görüntüsüne kavuştu, şimdi misafirlerini bekliyor.

Türkiye’de turnaların nadir üreme noktalarından birisi olan ayrı zamanda onlarca kuş türüne ev sahipliği yapan Bingöl gölü geçtiğimiz yıl tamamen kurumuştu. Anını taşıyan Bingöl köyü sınırları içerisinde yer alan gölün kurumasıyla gölü ilk terk eden kuşlar oldu. Kuş cenneti olarak da anılan göl bu yıl yağışların bol olmasıyla su tuttu. Şimdi ise başta turnalar olmak üzere misafirlerini bekliyor.

“Biz buraya kuş cenneti deriz”

Bingöl köyü sakinlerinden Ahmet Çiçek, “Bingöl Gölü’nün zemini kil tabakadan oluştuğundan dolayı yağan yağmur ve kar sularını tutuyor. Eğer mevsimlerinde yağmur ve kar bol olursa gölümüz böyle güzel bir görüntü oluşturuyor. Yağmurların faydasını dağlardan, otlardan, göllerden ve derelerden görüyoruz. Bingöl gölünde turnalarımız var, angutlar var. Kuş türlerinin çok olmasından dolayı biz buraya kuş cenneti deriz. Burası doğasıyla bizlere huzur veriyor. Biz isteriz ki hep böyle kaslın ama yaz mevsiminde, sıcak havalarda çekiliyor. Bir dönem tamamen kurumuştu ve kuşlarda burayı terk etmişti” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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