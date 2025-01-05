  • Haberler
  • Asayiş
  • Kural ihlali yapan sürücüler ihbar edildi: 10 bin 773 lira ceza

Kural ihlali yapan sürücüler ihbar edildi: 10 bin 773 lira ceza

Kayseri'de polis ekipleri tarafından sosyal medyada 'ters yönde ilerleyen araç' ve kırmızı ışık ihlali yapan iki sürücüye toplamda 10 bin 773 lira ceza kesildi.

Kural ihlali yapan sürücüler ihbar edildi: 10 bin 773 lira ceza

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medyada yapılan “Bir Araç Ters Yönde İlerledi” ve "Kırmızı Işık İhlali Kamerada" konulu paylaşımlar üzerine harekete geçti. Ekipler, kural ihlali yapan 2 sürücüye toplamda 10 bin 773 lira cezai işlem uyguladı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kural ihlali yapan sürücüler ihbar edildi: 10 bin 773 lira ceza
Kural ihlali yapan sürücüler ihbar edildi: 10 bin 773 lira ceza
6 kilogram uyuşturucu maddenin satışı engellendi
6 kilogram uyuşturucu maddenin satışı engellendi
Kayseri'de Ferdi Tayfur'un Şarkısı muhtarlık anons sisteminden dinletildi
Kayseri'de Ferdi Tayfur'un Şarkısı muhtarlık anons sisteminden dinletildi
Yolu kapatıp yüksek sesle müzik dinleyen şahıslara ceza
Yolu kapatıp yüksek sesle müzik dinleyen şahıslara ceza
Beştepeler'de dehşet: Kayıp şahıs başından vurulmuş halde bulundu
Beştepeler'de dehşet: Kayıp şahıs başından vurulmuş halde bulundu
İYİ Partili Hakkomaz Şahin'den eski Suriye'ye özlem
İYİ Partili Hakkomaz Şahin'den eski Suriye'ye özlem
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!