Kural ihlali yapan sürücüler ihbar edildi: 10 bin 773 lira ceza
Kayseri'de polis ekipleri tarafından sosyal medyada 'ters yönde ilerleyen araç' ve kırmızı ışık ihlali yapan iki sürücüye toplamda 10 bin 773 lira ceza kesildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medyada yapılan “Bir Araç Ters Yönde İlerledi” ve "Kırmızı Işık İhlali Kamerada" konulu paylaşımlar üzerine harekete geçti. Ekipler, kural ihlali yapan 2 sürücüye toplamda 10 bin 773 lira cezai işlem uyguladı.