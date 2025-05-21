Kuralları ihlal eden sürücülere toplam 19 bin TL ceza
Kayseri'de trafik kurallarını ihlal eden sürücülere toplam 19 bin 610 TL cezai işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri "Kayseri'de minik otomobil üzerinde yolculuk" ve "Engel sizsiniz" konulu paylaşımlarla ile ilgili çalışma gerçekleştirdi. "Kayseride minik otomobil üzerinde yolculuk" paylaşımına konu araç tespit edilerek aracın sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 18 bin 677 TL cezai işlem uygulandı. “Engel sizsiniz" paylaşımına konu araç tespit edilerek, aracın tescil plakasına Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 933 TL cezai işlem uygulandı.