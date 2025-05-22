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Kuralları ihlal eden sürücülere toplam 98 bin TL ceza

Kayseri'de trafik kurallarını ihlal eden sürücülere toplam 98 bin 833 TL cezai işlem uygulandı.

Kuralları ihlal eden sürücülere toplam 98 bin TL ceza

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri “Hatalı şerit değiştirme kazaya sebep oluyordu”, “Alpaslan’da tehlikeli yolculuk” ve “İkiz Plaka” kullanarak “Korsan Taşımacılık” konulu paylaşımlarla ilgili çalışma gerçekleştirdi. “Hatalı şerit değiştirme kazaya sebep oluyordu” paylaşımına konu araç tespit edilerek, aracın sürücüsüne Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinden 2 bin 167 TL cezai işlem uygulandı. “Alpaslan’da tehlikeli yolculuk” paylaşımına konu araç tespit edilerek, araç sürücüsü ve 2 yolcuya Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinden toplam 3 bin 972 TL cezai işlem uygulandı. “İkiz Plaka” kullanarak “Korsan Taşımacılık” paylaşımına konu araç tespit edilerek, Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinden toplam 92 bin 694 TL cezai işlem uygulandı. Öte yandan araç sürücüsü hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Haber Merkezi

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