Kurban Bayramı ikramiyeleri yatırılmaya başladı

18 milyona yakın emekliyi ilgilendiren emekli bayram ikramiyesi hesaplara yatırılmaya başladı. 4 bin liralık tutar bugün hesaplara yatırılmaya başlanacak. Süreç 22 Mayıs'a kadar devam edecek. SSK emeklilerinden maaşını 17-22 Mayıs tarihleri arasında alanların ikramiyeleri aynı gün hesaplarına yatırılacak. Maaş ödeme günü 23-24 Mayıs olan emekliler 21 Mayıs’ta, 25-26 Mayıs olanlar ise 22 Mayıs’ta ödemelerini alacak. BAĞ-KUR emeklilerinin maaş ve ikramiye ödemeleri de 21-22 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Maaş günü 25-26 Mayıs olanlara 21 Mayıs’ta, 27-28 Mayıs olanlara ise 22 Mayıs’ta ödeme gerçekleştirilecek.