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Kurban Bayramı'nda Hayvanat Bahçesi Ücretsiz Ziyarete Açılıyor

Kurban Bayramı dolayısıyla, Anadolu Harikalar Diyarı içerisindeki Hayvanat Bahçesi, 2, 3 ve 4'üncü günlerinde ziyaretçilere ücretsiz olarak kapılarını açacak. Bu özel uygulama, vatandaşların bayram sevincini aileleriyle birlikte daha keyifli bir şekilde yaşayabilmesi amacıyla hayata geçirildi.

Kurban Bayramı'nda Hayvanat Bahçesi Ücretsiz Ziyarete Açılıyor

Hayvanat Bahçesi, 153 farklı türde yaklaşık 1.600 hayvana ev sahipliği yapıyor ve veteriner hekimler gözetiminde düzenli olarak aşı ve koruyucu uygulamalar gerçekleştiriliyor. Bayram süresince güvenli ve sağlıklı koşullarda hizmet vermeye devam edecek olan tesis, çocuklar ve aileler için keyifli bir ziyaret imkanı sunacak.

Kurban Bayramı'nın ilk günü kapalı olacak olan Hayvanat Bahçesi, bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günlerinde misafirlerini ücretsiz olarak ağırlamaya hazırlanıyor. Tüm Kayserililer, bu özel etkinlikte çocuklarıyla birlikte Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret etmeye davet ediliyor.

Haber Merkezi

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