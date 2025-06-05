Kurban Bayramı öncesi araç kiralamaya olan talep arttı

Kurban Bayramı’nın gelmesiyle birlikte, araç ihtiyacı olan vatandaşlar araç kiralama firmalarına talepte bulundu. Araç kiralama firması sahibi Kemal Bayram; Kurban Bayramı nedeniyle talepler biraz daha yoğun. Bayram öncesinde de yoğunluk oluyordu ama şu an elimizde hiç araç kalmadı, tüm araçlarımız kiraya verildi. Memleketine gitmek isteyen vatandaşlar gelip araç kiralamak istiyor. Fiyatlar da Kurban Bayramı dolayısıyla biraz daha yüksek. Araç kiralamanın günlük ücreti 1000 TL ile 1500 TL arasında değişiyor. Bayram nedeniyle bu fiyatlar 3000 TL’ye kadar çıkabiliyor. Tabii bu, aracın durumuna göre farklılık gösteriyor. Bayram nedeniyle yollarda da yoğunluk yaşanıyor. İnsanlar acele ettiği için ne yazık ki kazalar olabiliyor. Ancak bizim tüm araçlarımız rent a car kaskolu. Allah korusun, bir kaza durumunda sigorta zararı karşılıyor” ifadelerini kullandı.