Kurban Bayramı Öncesi Hayvan Sevklerine Sıkı Denetim

İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ile İl Müdür Yardımcısı Mehmet Demirbaş tarafından gerçekleştirilen ziyarette, il dışı ve il içi hayvan sevkleri titizlikle kontrol edilirken, ekipler tarafından nakil belgeleri, veteriner sağlık raporları ve hayvanların genel sağlık durumları denetlendi. Yetkililer, hayvan refahının korunması, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve güvenli hayvan hareketlerinin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü belirtti. Özellikle Kurban Bayramı öncesi artan sevk hareketliliği nedeniyle kontrollerin daha da yoğunlaştırıldığı ifade edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların sağlıklı ve güvenli kurbanlık hayvanlara ulaşabilmesi için sahadaki denetim faaliyetlerinin bayram süresince de devam edeceğini kaydetti.