Kurban Bayramı Öncesi Pastırma Satışlarında Durgunluk

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Cumhuriyet Meydanındaki pastırmacılarda durgunluk yaşanıyor. Pastırmacı Mustafa Tokluman, “Şu an Türkiye'nin kanayan yaralarından bir tanesi et sektörü. Tabii kurbanın yaklaşması asabiyle hiçbir besici çok ciddi ihtiyaç olmadığı müddetçe mallarını kestirmiyor. Kestirmediğinden dolayı da fiyatlar artmasa da bundan 5-6 ay önceki artış noktasında stabil. Yani ne artıyor ne de eksiliyor. Zaten ette fiyatlar doyum noktasına geldi. Bu etle birlikte işlenmiş bütün et ürünlerinde doyum noktasına geldi. An itibariyle iyi bir pastırmanın fiyatı 3 bin liranın altında değil. Daha iyi olsun dediğimiz takdirde bu 4 bin liraya kadar gidiyor. İkincisi satışlara gelince sezonluk olarak her zaman bu sendromu yaşarız biz. İki bayram arasında et sektörü durur. Tüketim bağlamında değil de et olarak ama işlenmiş etlerde satış her zaman için durur. Yaza girilmesi ayrı bir neden. Kurbanın yaklaşması ayrı bir neden” diye konuştu.

KURBAN BAYRAMI’NDAN 4 GÜN SONRASINA KADAER BU DURGUNLUK DEVAM EDER”

Sözlerini sürdüren Tokluman, şöyle konuştu: “Türk toplumunda da kurban yaklaştığı için kolay kolay çok ciddi bir masrafa girmez kurban kesebilmek için. Tabii bunun yansımaları da bize negatif yönde olur. Şu an ağırlıklı bizim sektörümüz çok durağan bir zaman geçiriyor. Bu durgunluk geriye dönük 1-1,5 aydır böyle. Bu durgunluk devam edecek. Kurban Bayramı'ndan 4 gün sonrasına kadar bu durgunluk devam eder. Gelenler ve gidenlerle birlikte hediyelik ürün olduğu için Kayseri'den biraz hareket bekliyoruz haliyle. Ama an itibarıyla Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'nda sucuk-pastırma işi durgun bir şekilde devam etmektedir.”