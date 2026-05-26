  • Haberler
  • Gündem
  • Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar, bıçakçılara akın etti

Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar, bıçakçılara akın etti

Kurban Bayramı dolayısıyla bıçak bileme işlemi yaptırmak isteyen vatandaşlar, bıçakçılara akın etti.

Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar, bıçakçılara akın etti

Kurban Bayramı’na az bir süre kala vatandaşlar, bıçak bileme işlemi için bıçakçı esnafının yolunu tuttu. Bayram öncesi artan talep sebebiyle bıçakçı esnafı yoğun mesai yapıyor. Esnaf Mehmet Uçak ise oluşan yoğunluk nedeniyle birçok vatandaşın işlemini yapamadıklarını belirtti.

Son güne kalan vatandaşların mağduriyet yaşadıklarının altını çizen Esnaf Uçak; “Anormal derecede yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar son güne kalıyorlar ve mağdur oluyorlar. Şimdi bilemeyi yapamıyoruz. Yoğunluğumuzdan dolayı geri gönderiyoruz vatandaşı. Bileme ücretleri bıçaklarda 50 lira, satır ve nacaklarda ise 100 lira” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Yoldan çıkan otomobil takla attı: 1 ölü 2 yaralı
Yoldan çıkan otomobil takla attı: 1 ölü 2 yaralı
Başkan Öztürk'ten Meclis Üyesi Tarnsferi ile İlgili Açıklama
Başkan Öztürk'ten Meclis Üyesi Tarnsferi ile İlgili Açıklama
Erkilet Bülbül Pınarı Kurban Kesim Yeri Bayrama Hazır
Erkilet Bülbül Pınarı Kurban Kesim Yeri Bayrama Hazır
Serbest bölgelerde ihracat ilk 4 ayda yüzde 3,1 arttı
Serbest bölgelerde ihracat ilk 4 ayda yüzde 3,1 arttı
İldem Gesi Fatih Mahallesi'ndeki sosyal tesis çalışmaları tamamlandı
İldem Gesi Fatih Mahallesi'ndeki sosyal tesis çalışmaları tamamlandı
Kayseri'de Müzeler Haftasında ziyaretçi sayısı 20 bine yaklaştı
Kayseri'de Müzeler Haftasında ziyaretçi sayısı 20 bine yaklaştı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!