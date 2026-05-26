Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar, bıçakçılara akın etti

Kurban Bayramı’na az bir süre kala vatandaşlar, bıçak bileme işlemi için bıçakçı esnafının yolunu tuttu. Bayram öncesi artan talep sebebiyle bıçakçı esnafı yoğun mesai yapıyor. Esnaf Mehmet Uçak ise oluşan yoğunluk nedeniyle birçok vatandaşın işlemini yapamadıklarını belirtti.

Son güne kalan vatandaşların mağduriyet yaşadıklarının altını çizen Esnaf Uçak; “Anormal derecede yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar son güne kalıyorlar ve mağdur oluyorlar. Şimdi bilemeyi yapamıyoruz. Yoğunluğumuzdan dolayı geri gönderiyoruz vatandaşı. Bileme ücretleri bıçaklarda 50 lira, satır ve nacaklarda ise 100 lira” ifadelerini kullandı.