Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında D-260 Karayolu'nda ağır tonajlı araçlara geçici kısıtlama

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı tatili sürecinde D-260 karayolunda ağır tonajlı araçlara yönelik geçici trafik düzenlemesi uygulanacağını duyurdu.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığınca Kurban Bayramı tatili sürecinde artması beklenen trafik yoğunluğu nedeniyle D-260 karayolunda ağır tonajlı araçlara yönelik geçici trafik düzenlemesi uygulanacağını duyurdu. Buna göre; 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 13.00’ten başlayarak 1 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 01.00’e kadar, Kayseri’den Kırşehir istikametine kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların seyirlerine izin verilmeyeceği bildirildi.

Haber Merkezi

