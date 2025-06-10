Kurban Bayramında 2 bin 960 trafik kazası meydana geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda, Kurban Bayramı tatilinde gerçekleşen trafik kazalarına ilişkin açıklamalarda bulunarak, “Kurban Bayramı’nın 3’üncü günü 722 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda maalesef 6 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. Bin 227 vatandaşımız ise yaralandı. Kurban Bayramı tatilinin ilk dört gününde 2 bin 960 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 32 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. 4 bin 817 vatandaşımız ise yaralandı. Bayram Tatilinin ilk 4 gününde trafik ekiplerimizce; 1 milyon 912 bin 720 araç denetlendi. Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” ifadelerinde bulundu.