Kurban bayramında beslenme nasıl olmalı?

Kurban Bayramına az zaman kala etin nasıl pişirilip tüketileceği de merak konusu oldu. Uzman Diyetisyen Merve Demirbilek etin vitamin içeriği açısından yararlı ve değerli bir besin olduğunu belirtirken pişirme yönteminin de bir o kadar önemli olduğunu kaydetti. Diyetisyen Demirbilek eti kavurma yöntemi ile değil de haşlama yöntemi ile tüketilmesinin daha sağlıklı olduğunu söyledi.

Hipertansiyon ve kalp hastalarının et tüketimine dikkat etmeleri gerektiğine dikkat çeken Diyetisyen Demirbilek “Et çok değerli ve önemli bir besin. Özellikle protein, demir, magnezyum, çinko, B12 açısından da çok değerli. Ancak doymuş yağ ve kolestrol içeriği açısından özellikle toplumda hipertansiyon kalp hastalığı gibi yaygın hastalıklar olduğu için tüketim miktarına dikkat etmemiz gerekiyor. Biz toplum olarak yemeyi çok seviyoruz. Bayram boyunca sosyalleşme yeme-içme çok yaygın oluyor. Porsiyon miktarını kaçırabiliyoruz. Sağlıklı bireylerde 100-150 gramı geçmeyecek şekilde tüketim olmalı. Hipertansiyon ya da kalp hastalarına da 60 ila 100 gram arası ölçü verebiliriz. Et ile birlikte bir de tatlı tüketimi var. Zaten et çok yoğun ve kalorili bir besin, yağ içeriği de yüksek. Onunla birlikte şerbetli tatlılar da tüketiyor olmamız aldığımız kaloriyi artırıyor. Et yiyorsak tatlıyı şerbetli değil sütlü tercih edebiliriz. Şeker hastası kalp ve hipertansiyon hastaları mümkün olduğunca minimum ölçüde tüketmeli. Et pişirme yöntemi olarak kavurmadan vazgeçmiyoruz ne yazık ki. Kavurma birçok kanserojen içeriği oluşturan pişirme yöntemi. Bu yüzden daha çok haşlama yöntemi tercih edilmeli. Haşlama yöntemiyle etin kuru ısıya bırakmadan kanserojen içerikler oluşmadan tüketim de mümkün olmuş olur” şeklinde konuştu.

ETİN YANINDA NE YENMELİ?

‘Etin yanında ne yemeli?’ sorusuna da cevap veren Diyetisyen Merve Demirbilek, bol limonlu ve yeşillik salatasıyla tüketilmesi tavsiyesinde bulundu. Demirbilek “Yanında taze sıkılmış portakal suyu ile tüketmek iyi olur. Ancak biz ekmek arası et yanında şekerli asitli içecekler. Zaten yoğun yağlı bir et yemeğinin yanında ekstra bir de şeker içeriği yüksek içeceklerle tüketiyoruz. İlla kavurma yapmak istersek de zeytinyağında bir gün öncesinden dinlendirdiğimiz eti görünür yağlarını alarak çok sık olmayacak şekilde kavurma yöntemiyle pişirip de tüketebiliriz” ifadelerini kullandı.