Kurban eti nasıl saklanmalı?

Konu ile ilgili konuşan Kasap Ali Tuncer; “Vatandaşlarımızın kurban etlerinin ziyan olmaması için, etler kesildikten sonra poşetlere veya kovalara konmaması lazım. Et, poşetlerde ve kovalarda bunalıyor; kendi sıcağıyla yanıyor. Vatandaşlar, etlerini dolaplarında üç dört saat dinlendirsinler. Ondan sonra, yapabiliyorlarsa kendileri işlesinler. Yapamıyorlarsa, işi ehli bir kasaba veya bilen kişilere teslim etsinler” dedi.

Kurban Bayramı’nın ilk gününde kurbanlar kesildi. Peki, kurban etleri nasıl muhafaza edilmeli? Kasapta etlerle yapılacak işlemlerin fiyatı ne kadar? Konu ile ilgili konuşan Kasap Ali Tuncer; “Vatandaşlarımızın kurban etlerinin ziyan olmaması için, etler kesildikten sonra poşetlere veya kovalara konmaması lazım. Et, poşetlerde ve kovalarda bunalıyor; kendi sıcağıyla yanıyor. Vatandaşlar, etlerini dolaplarında üç dört saat dinlendirsinler. Ondan sonra, yapabiliyorlarsa kendileri işlesinler. Yapamıyorlarsa, işi ehli bir kasaba veya bilen kişilere teslim etsinler. Merdiven altlarında yaptırmasınlar. Bu arada hava sıcak olduğu için Kayseri’mizde sucuk yapılır. Ancak sucuk yapmasınlar, sucuk içi yapsınlar. Bu, daha kullanışlı olur. Koyun etini parçalıyoruz; haşlamalığını, kuşbaşılığını, pirzolalığını ayarlıyoruz. Sucuk olarak o işlemi biz yapmıyoruz ama vatandaşın sarımsağını ve baharatını ayarlıyoruz. Yoğurma işlemini kendileri yapabiliyor. Böyle bir çalışmamız var. Kıyma çekilme fiyatı kilo başı 15-20 liradan gidiyor. Kuzu parçalama ise bin 500, 2 bin lira arasında değişiyor. Sucuk dolumu da, baharatlar dahil, kilo başı yaklaşık 125 liraya yapılıyor. Geçen seneye bakarak bu sene kasaba gelip işlem yaptıran vatandaşlarda biraz düşüş görüyorum” ifadelerini kullandı.