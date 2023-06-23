Kurban etini nasıl daha lezzetli hale getiririz?

Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşlar kurban etinin nasıl daha lezzetli pişirileceğini araştırmaya başladı. Kasap Oğuz Çayır, lezzetli bir yemek için kurban etinin dinlenmesi gerektiğini söyledi. 

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  • 23.06.2023 10:43
  • Güncelleme: 23.06.2023 10:43
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Kurban etini nasıl daha lezzetli hale getiririz?

Kurban etinin pişirilmesi ve nasıl saklanması gerektiği hakkında bilgi veren Kasap Oğuz Çayır, “Yumuşak bir et için Kurban kesildikten sonra dinlenmesi lazım hayvanın, hayvan dinlendikçe et kendini bırakır ve daha lezzetli biçime gelir. Dinlendirerek pişirilirse daha güzel olur. Dinlenen et sinirlerini bırakır. Lifleri bıraktığı için et daha kolay kesilir. Sıcak ete bıçağı vurduğumuz zaman büzüşme yapar, toplar. Topladığı zaman et sert olur. İnsanlar bundan şikayetçi. Eğer mümkünse uzman yerlerde yaptırmaya çalışsınlar. Hayvanın iç yağı, böbrek yağı dediğimiz yağ ile kuşbaşını kavurması, sızgıtı yapılırdı. Yani hem bozulmasını engeller hem de etin güzel bir kavurması olur. Şu anda kavurma diye paketli satıyorlar ya onlar eskiden evde de yapılıyordu. Sızgıt derler. Kurban etinin ziyan olmaması için sızgıt yapılmasını öneriyorum. Kıymayı, kuşbaşını kavurup koymaları lazım. Dondurucudan çıkan et daha çok kanını vermeye başlıyor. Lezzet bakımı oradan da değişiyor. Mümkün olduğunca dondurucuya et koymamaya çalışalım. Eski usuller gibi sızgıt gibi dinlendirerek yaparlarsa daha lezzetli olur.  Kurbanlık eti kuşbaşı şeklinde kavurma üstüne kaburgaları kullanabilirler. Ayriyeten pirzolasını kullanabilirler. Tandır gibi yapabilirler, haşlaması olur. Önemli olan dinlenmesi bu etin. En az 5-6 saat sıcağının gitmesi gerekiyor. Eğer dolaba yerleştiremeyeceklerse eti naylonun üstüne koymasınlar, mümkünse assınlar. Eğer asamıyorlarsa bir tahtanın üstünde dinlendirsinler. Gazetenin üzerine, naylonun üzerine koyuyorlar. Bu durumda da sıcakta birleştiği için koku yapıyor. Bu yüzden daha temiz olması için temiz tahtaya koymak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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