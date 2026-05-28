Kurban Bayramı’nın ilk günü geride kaldı. Birçok vatandaş ilk gününden kurbanlarını keserken kurban etleri nasıl saklanmalı, nerede muhafaza edilmeli soruları merak konusu oldu.

Uzmanlar, kesildikten hemen sonra kurban etlerinin poşetlerde veya kovalarda durmaması gerektiğini belirtiyor. Etin kendi sıcağıyla poşet veya kovalarda bozulduğunu vurgulayan uzmanlar, bunun için etin buzdolaplarında dinlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor. Kurban eti kesimden sonra oda sıcaklığında bekletilmemeli, serin ve güneş almayan bir ortamda 5-6 saat ilk sıcaklığının çıkması için dinlendirilmelidir.

Etlerin, temiz ve hijyen kurallarına uygun bir biçimde bekletilmesi ve kesinlikle kesimden hemen sonra poşetlenmemesi gerekiyor. Hemen poşetlemek etin terlemesine ve bozulmasına yol açıyor. Ayrıca eti yıkamak gibi işlemler de bakteri üretimine ve etin bozulmasına neden oluyor.

Yeteri kadar dinlendirilen etler, tüketim türüne(kıyma, kuşbaşı) ve öğüne göre paketlenmeli ve buzdolabında saklanmalıdır.