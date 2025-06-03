Kurban keserken dini açıdan nelere dikkat edilmeli?

Kayseri İl Müftülüğü Vaizi Ahmet Leblebici ise konuyla ilgili, “Allah rızasını gözeterek yerine getirdiğimiz ibadetimiz olacaktır. Bu nedenle bazı şartlar, bütün ibadetlerde arandığı gibi kurbanda da aranıyor. Kurbanın gözünün görmüyor olması, boynuzlarının çoğunun kırık olması, memelerinin yarıdan fazlasının işlevsiz olması, hastalık nedeniyle süt vermeyecek durumda olması, yine kurban kesilecek yere gidemeyecek kadar halsiz ya da topal olması gibi eksik ve kusurlar kurban olma önünde engel oluşturacaktır” dedi.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında kurban kesiminde dikkat edilmesi gerekenler geliyor. Kurbanın yaşı, sağlık durumu ve kesim sırasında dini kurallara uygunluk büyük önem taşıyor. Peki, kurbanlık hayvanlarda yaş kriteri nedir? Kesim sırasında dini açıdan nelere dikkat edilmeli? Kayseri İl Müftülüğü Vaizi Ahmet Leblebici, “Kurban, Allah'a yaklaşmak, Allah'ı memnun eden, hoşnut eden çok önemli ibadetlerimizden birini oluşturuyor. Kurbanı kestiğimiz an geçerli mi, geçerli değil mi şeklindeki soruların da zihin dünyamıza gitmesine inşallah aracılık etmiş olacağız. Evet, kurban Allah'a yaklaştırıyor. Kurban, Allah'ın emri olduğu için kesiliyor. Kurban ne kanıyla ne etiyle Allah'ın diğer cüzleriyle katına ulaşıyor. Kurbanı Allah'ın katına ulaştıran samimiyetimiz, Allah rızasını gözeterek yerine getirdiğimiz ibadetimiz olacaktır. Bu nedenle bazı şartlar, bütün ibadetlerde arandığı gibi kurbanda da aranıyor. Kurbanın gözünün görmüyor olması, boynuzlarının çoğunun kırık olması, memelerinin yarıdan fazlasının işlevsiz olması, hastalık nedeniyle süt vermeyecek durumda olması, yine kurban kesilecek yere gidemeyecek kadar halsiz ya da topal olması gibi eksik ve kusurlar kurban olma önünde engel oluşturacaktır. Yine kurbanda aranan en önemli şart da yaştır. Küçükbaşta annesi gibi görünüme sahip olan 6 aylık hayvanlar kurban edilebilirken, keçide ya da zayıf olan hayvanlarda 1 yaşında olması; büyükbaşlarda ise mutlaka Hicri 2 yılı takvimini doldurması ki bu da 708 güne tekabül ediyor. 708 günü doldurmayan hayvanlar, halkımızın bildiği üzere kabak atsalar bile kurban edilemez” ifadelerini kullandı.

‘HAYVANIN YENİLMEYECEK KISIMLARI OLDUĞUNU BİLMEMİZ GEREKİYOR’

Kayseri İl Müftülüğü Vaizi Ahmet Leblebici, Hayvanın yenilmeyecek kısımları da olduğunu belirterek, “Kurban kesildikten sonra hastalıklı doğması durumunda ya da hastalıklı anlaşılması halinde tabii ki kurbanınız geçerlidir. Bu kurbanın itlaf edilmesi, kıymetli veteriner hekimlerin gözetiminde toprağa gömülmesi gerekmektedir. Yine kurbanın kesilen, yenilmeyecek kısımları da toprağa gömülmesi, çevre kirliliğine mahal verilmemesi de büyük önem arz eder. Hayvanın yenilmeyecek kısımlarında olduğunu hepimiz biliyoruz. Hanefi mezhebine göre husyesinin, yumurtalığının, öd kısmının yenilmemesi gerekliliği Hanefi mezhebinde paylaşılan bilgiler arasında yer alıyor. Bunun dışında kurban kesilmeden kurbanın ölmesi halinde ya da kaçması halinde, kurban günlerinde bu hayvanı bulamama durumu ortaya çıktığında dinen zengin olan ki kurban kesimi için dinen ölçüsü nisap miktarı mala erişmiş olmaktır. Bu da 80,18 gram 24 ayar altın ya da karşılığıdır, yaklaşık 350 bin lira. Bu miktara sahip olan her bireyin, evin babası, annesi, çocukları bu miktara sahiplerse mutlaka kurban kesilmesi gerekir. Eğer böyle bir durumdaysa mutlaka hayvan ölmüş olsa bile ikinci bir hayvanın alınıp kesilmesi gerekir. Ama bu durumda değil, Allah rızası için kurban kesen birisi, "Benim böyle bir birikimim yok" diyenler için yeni bir hayvan almaları, ölen ya da kaçan hayvan için gerekmediğini söylemek gerekiyor. İnşallah halkımıza hayırlı Kurban Bayramları ve şimdiden hayırlı arifeler diliyorum" şeklinde konuştu.