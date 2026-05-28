Kurban kesimi nedeniyle 13 bin 513 kişi hastanelik oldu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kurban Bayramı'nın ilk günü yaralanma nedeniyle 13 bin 513 kişinin sağlık tesislerine başvurduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kurban Bayramı’nın ilk gününde, kurban kesimi esnasında yaşanan yaralanmalar nedeniyle sağlık tesislerimize toplam 13.513 kişi başvurmuştur. Süreç boyunca vatandaşlarımızı daha dikkatli olmaya davet ediyor; yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Bayram mesaisinde fedakârca görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

