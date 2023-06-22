Kurban pazarında denetim yapıldı

Tarım ve Orman Kayseri İl Müdürü Mustafa Şahin ve ekibi, Erkilet Bülbül Pınarı Mevkiindeki kurban kesim ve satış yerinde denetimler yaptı. Şahin, 'Son 3 yıl içerisinde Türkiye'deki kurban kesiminde değişim gözle görülebilir hale geldi. 2 yıl önce ilimizde 30-35 bin civarında küçükbaş hayvan kesilirken geçen yıl 70 bine ulaştı. İnşallah bu sene o rakamları da geçeceğiz' açıklaması yaptı. 

PAYLAŞ
  • 22.06.2023 13:07
  • Güncelleme: 22.06.2023 13:07
  • 93
Kurban pazarında denetim yapıldı

Kocasinan Belediyesi tarafından Erkilet Bülbül Pınarı Mevkiindeki kurban kesim ve satış yerinde deneme kesimi yapıldı. Tarım ve Orman Kayseri İl Müdürü Mustafa Şahin ise hayvanların kulak küpe numarasından Bakanlığın yapmış olduğu uygulama üzerinden kontroller ve denetim yaptı. Şahin, burada yaptığı açıklamada Kayseri’de geçen yıl 70 bin kurban kesildiğini söyledi. “Bizim için çok önemli bir dönemdeyiz, ülkenin büyük bir kesiminde hayvan hareketlerinin olduğu bununla beraber de gerekli hayvan sağlığı kontrolü veteriner hekim arkadaşlarımızla sahada hızlı bir şekilde yoğunlaştı. Doğudan batıya doğru giden araçların üzerinde bulundurdukları araçların sevk raporları, hayvan sağlığıyla ilgili aşılamaların yapılıp yapılmadığı konusunda arkadaşlarımız çalışmalarını yapıyor. Hayvan pazarlarına gelen hayvanların küpe ve sevk raporları kontrol ediliyor. Büyükbaş hayvanın ön dişlerindeki değişimi görmüş olmaları lazım, bu yüzden vatandaşlarımıza bu konuyla ilgili bilgiler veriyoruz. Son 3 yıl içerisinde Türkiye’deki kurban kesiminde değişim gözle görülebilir hale geldi, 2 yıl önce ilimizde 30-35 bin civarında küçükbaş hayvan kesilirken geçen yıl 70 bine ulaştı. İnşallah bu sene o rakamları da geçeceğiz. Sürdürülebilir hayvancılığın olabilmesi için küçükbaş her zaman çok daha önce çıkıyor. Bakanlığımızın hazırlamış olduğu uygulamalar sayesinde vatandaşlarımız küpe numarasını yazdıklarında sorgulama yapabilirler. Kesimden sonra etin telef olmaması, doğru bir şekilde soğuk zincire taşınması gerekiyor. Buradaki gibi moderne yakın kesimhanelerde olduğunda kanın tamamen boşalmış olması ve sakatatlarının da tamamının dışarıya atılmaması konusunda vatandaşlarımızı uyarmış olalım” diye konuştu.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Koramaz Vadisi, araç trafiğine kapatıldı

Koramaz Vadisi, araç trafiğine kapatıldı

Polisler adım adım takip etti, hırsızları kıskıvrak yakaladı

Polisler adım adım takip etti, hırsızları kıskıvrak yakaladı

Rotary Kulübü ERÜ'ye cihaz bağışladı

Rotary Kulübü ERÜ'ye cihaz bağışladı

Talas Belediyesi'nden kurban satış alanına ücretsiz servis

Talas Belediyesi'nden kurban satış alanına ücretsiz servis

Tırlar kaza yaptı, meyveler yola saçıldı

Tırlar kaza yaptı, meyveler yola saçıldı

Odakır: 'Kurban Bayramı öncesinde piyasalar canlanacak'

Odakır: 'Kurban Bayramı öncesinde piyasalar canlanacak'

Çok Okunanlar
1
Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

2
38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

3
Memduh Sungur Hakka Yürüdü

Memduh Sungur Hakka Yürüdü

4
Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak'ı karşı karşıya getiren olay

Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak’ı karşı karşıya getiren olay

5
Mehmet Ceylan Hakk'a Yürüdü

Mehmet Ceylan Hakk'a Yürüdü

6
Erciyes'in güzellikleri bu sergide

Erciyes'in güzellikleri bu sergide

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hırsızlık şebekesi üyeleri yakalandı

Hırsızlık şebekesi üyeleri yakalandı

Yıldızevler Mahallesi'nde 1 kişi evinde ölü bulundu

Yıldızevler Mahallesi'nde 1 kişi evinde ölü bulundu

DAHA FAZLA
Koramaz Vadisi araç trafiğine kapatıldı

Koramaz Vadisi araç trafiğine kapatıldı

Yabancı gençler Türk kültürüne ait el sanatlarını yaptı

Yabancı gençler Türk kültürüne ait el sanatlarını yaptı

Bayram öncesi semt pazarı fiyatları | 22.06.2023

Bayram öncesi semt pazarı fiyatları | 22.06.2023

Kayseri'de yaşayan yabancılardan deprem bölgesine anlamlı destek

Kayseri’de yaşayan yabancılardan deprem bölgesine anlamlı destek

Kayseri Şeker'den çiftçiye bayram avansı

Kayseri Şeker'den çiftçiye bayram avansı