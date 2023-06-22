Kurban pazarında denetim yapıldı

Kocasinan Belediyesi tarafından Erkilet Bülbül Pınarı Mevkiindeki kurban kesim ve satış yerinde deneme kesimi yapıldı. Tarım ve Orman Kayseri İl Müdürü Mustafa Şahin ise hayvanların kulak küpe numarasından Bakanlığın yapmış olduğu uygulama üzerinden kontroller ve denetim yaptı. Şahin, burada yaptığı açıklamada Kayseri’de geçen yıl 70 bin kurban kesildiğini söyledi. “Bizim için çok önemli bir dönemdeyiz, ülkenin büyük bir kesiminde hayvan hareketlerinin olduğu bununla beraber de gerekli hayvan sağlığı kontrolü veteriner hekim arkadaşlarımızla sahada hızlı bir şekilde yoğunlaştı. Doğudan batıya doğru giden araçların üzerinde bulundurdukları araçların sevk raporları, hayvan sağlığıyla ilgili aşılamaların yapılıp yapılmadığı konusunda arkadaşlarımız çalışmalarını yapıyor. Hayvan pazarlarına gelen hayvanların küpe ve sevk raporları kontrol ediliyor. Büyükbaş hayvanın ön dişlerindeki değişimi görmüş olmaları lazım, bu yüzden vatandaşlarımıza bu konuyla ilgili bilgiler veriyoruz. Son 3 yıl içerisinde Türkiye’deki kurban kesiminde değişim gözle görülebilir hale geldi, 2 yıl önce ilimizde 30-35 bin civarında küçükbaş hayvan kesilirken geçen yıl 70 bine ulaştı. İnşallah bu sene o rakamları da geçeceğiz. Sürdürülebilir hayvancılığın olabilmesi için küçükbaş her zaman çok daha önce çıkıyor. Bakanlığımızın hazırlamış olduğu uygulamalar sayesinde vatandaşlarımız küpe numarasını yazdıklarında sorgulama yapabilirler. Kesimden sonra etin telef olmaması, doğru bir şekilde soğuk zincire taşınması gerekiyor. Buradaki gibi moderne yakın kesimhanelerde olduğunda kanın tamamen boşalmış olması ve sakatatlarının da tamamının dışarıya atılmaması konusunda vatandaşlarımızı uyarmış olalım” diye konuştu.