'Kurban ve tatil fiyatları yükseldiği için bu bayram tatili evde geçiyor'

Turizm işletmesi sahibi Ali Emre Mart, “Kurban Bayramı’nda diğer Kurban Bayramlarına göre neredeyse %50 düşüş var. Kurbanda tatile gitmek artık çok nadir eskisi gibi değil. Şu anda kurban fiyatları da çok yüksek tatil fiyatları da geçen senelere göre arttığı için insanlar Bu bayramı daha çok evinde geçiriyor” dedi.

Kurban Bayramını kimileri kurban keserek geçirirken kimileri ise yurt dışı veya şehir dışı tatillerinde geçiriyor. Fakat bu bayramda vatandaşların tatile gitme oranında düşüş meydana geldiğini belirten Turizmci Ali Emre Mart, “ Kurban bayramında bu sene bildiğiniz üzere fiyatlar çok yükseldi iç pazarda özellikle insanlar daha çok yurt dışına yönelmeye başladı ve günübirlik ya da bir gece konaklamalı kültür turlarına yöneldiler yoğunluk olarak şu anda Kayseri'de yurt dışı turları revaçta sonrasında konaklamalı Kültür Turları ve akabinde de Kıbrıs ve Antalya bölgesi tarafına az da olsa misafirlerimizi gidiyor hem fiyatların yüksek olması hem de havanın şu anda istenilen düzeyde ısınmamasından dolayı Kurban bayramında diğer Kurban bayramlarına göre neredeyse %50 düşüş var. Kurbanda tatile gitmek artık çok nadir eskisi gibi değil. Şu anda kurban fiyatları da çok yüksek tatil fiyatları da geçen senelere göre arttığı için insanlar Bu bayramı daha çok evinde geçiriyor diyebiliriz” şeklinde konuştu.