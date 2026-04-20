Kurban vekalet ücretleri belli oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı için vekaletle kurban kesim bedellerinin yurt içinde 18 bin, yurt dışında 7 bin lira olarak açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, 2026 vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 18 bin, yurt dışında 7 bin lira olarak belirlendiğini açıkladı.
Vekaletle kurban kesimi nedir?
Kişinin kurban ibadetini bizzat yerine getiremediği durumlarda, bir başkasına veya kuruma (dernek, vakıf, Diyanet) sözlü, yazılı ya da dijital yolla izin vererek kurbanı kendi adına kestirmesidir. Mali bir ibadet olduğu için caiz olan bu yöntemde, vekaleti alanın kesim anında niyet etmesi şarttır.

Haber Merkezi

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler Kayseri'de anıldı
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler Kayseri’de anıldı
Kayseri'de Kitap Fuarına 3 günde 269 bin ziyaretçi
Kayseri’de Kitap Fuarına 3 günde 269 bin ziyaretçi
Yahyalı'da sel hayatı olumsuz etkiledi
Yahyalı’da sel hayatı olumsuz etkiledi
Kurban vekalet ücretleri belli oldu
Kurban vekalet ücretleri belli oldu
Kayserili Jandarma kursiyeri Kenan Çakır, Kastamonu'da vefat etti
Kayserili Jandarma kursiyeri Kenan Çakır, Kastamonu’da vefat etti
Milletvekili Cıngı, 'Bina görevlilerinin çalışma şartlarının iyileştirilmesi sosyal adaletin gereği'
Milletvekili Cıngı, “Bina görevlilerinin çalışma şartlarının iyileştirilmesi sosyal adaletin gereği”
