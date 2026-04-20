Kurban vekalet ücretleri belli oldu

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, 2026 vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 18 bin, yurt dışında 7 bin lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Vekaletle kurban kesimi nedir?

Kişinin kurban ibadetini bizzat yerine getiremediği durumlarda, bir başkasına veya kuruma (dernek, vakıf, Diyanet) sözlü, yazılı ya da dijital yolla izin vererek kurbanı kendi adına kestirmesidir. Mali bir ibadet olduğu için caiz olan bu yöntemde, vekaleti alanın kesim anında niyet etmesi şarttır.