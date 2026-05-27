Kurban yakalama timi bu bayramda da göreve hazır

Kurban yakalama timi bu yıl da kaçanı kovalamak için göreve hazır. Kaçan kurbanlıkları yakalamak için kurulan ekipler, özellikle büyükbaş hayvanların kontrolsüz şekilde kaçmasını önlemek için bayram boyunca sahada olacak.

Kocasinan Belediyesi Veteriner İşleri Şefi Mehmet Doğan konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kocasinan kurban timimiz hazırlıklarını tamamlamış olup bayram süresince vatandaşlarımızın kurban ibadetlerini yerine getirebilmeleri için kaçan kurbanlıklarını etkisiz hale getirip, kurban sahiplerine teslim edeceklerdir. Buradan vatandaşlarımıza, eğer kurbanlarını kaçırırsa 222 70 00 telefon numarasından Kocasinan Çözüm Merkezi’ni arayarak kayıt oluşturabilir. Ayrıca vatandaşlarımız kurbanlarını kaçırdığında kendileri müdahale etmesinler, ekibimiz profesyonel bir ekip. Kayıt oluşturduklarında en hızlı bir şekilde hayvanı etkisiz hale getireceklerdir. Hayvanı agresif hale getirip diğer vatandaşların can ve mal güvenliklerini tehlikeye sokmayalım” dedi.