Kurban yakalama timi kaçanı kovalamak için göreve hazır

Kurban yakalama timi bu yıl da kaçanı kovalamak için göreve hazır. Kaçan kurbanlıkları yakalamak için kurulan ekipler, özellikle büyükbaş hayvanların kontrolsüz şekilde kaçmasını önlemek için bayram boyunca sahada olacak. Kocasinan Belediyesi Veteriner İşleri Şefi Mehmet Doğan ve Kocasinan Belediyesi Veteriner İşleri Kurban Yakalama Tim’inde görevli Tamer Bilkay tim hakkında bilgiler verdi. Şef Doğan: “Her yıl olduğu gibi ekiplerimiz Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesinde 80 saat süren hayvan davranışları ve refahı konusunda hem teknik olarak hem pratik olarak eğitimlerini tamamlamışlardır. Bu yıl da vatandaşlarımızdan kaçan kurbanlıkları için ekiplerimiz sahada mücadele edecekler. 3 ekip olarak sahada bulunacaklar. Kaçan kurbanlıkları üflemeli enjektör atıcılarla ve hava üflemeli enjektörlerle yardımcı olacaklar. Vatandaşlarımız, çözüm merkezimiz 222 70 00'li telefon numarasından arayarak ekiplerimize ulaşabilirler. Bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günü ekiplerimiz sahada görev yapacaklar. Vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı bayramlar dileriz” ifadelerinin kullandı.

Kocasinan Belediyesi Veteriner İşleri’nde Kurban Yakalama Tim’inde görevli Tamer Bilkay ise; “Bu sene kaçan kurbanlıklarımızı yakalamak için gayet disiplinli bir şekilde çalışmalarımıza başladık. Bu sene kazasız belasız bir şekilde kurban geçirmeyi düşünüyoruz. Ekiplerimiz, ben ve ekip arkadaşlarım hazır durumda kurban alanında bekleyecekler. Vatandaşlarımız bize ulaşmak için Kocasinan Belediyesi'nin çözüm merkezine ulaşması bize ulaşmalar için yeterli olacaktır. Birisi üflemeli enjektör kullanıyor, diğeri ise havalı tabancalarla aynı şekilde iki şekilde de hava kullanarak da hayvanları yakalamaya çalışıyoruz. Hayvanlara herhangi bir zararı bulunmamakta, sadece kontrol altına almak için içinde kontrol edici ilaçlarımız bulunmakta. Bu şekilde mücadele etmeye çalışacağız. Tecrübeyle alakalı bir durum onun dışında sakin olmakta fayda var diyelim. Soğukkanlı olduğumuz zaman başarı geliyor” şeklinde konuştu.