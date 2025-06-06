'Kurbanı çocukların önünde kesmek travmatik etki bırakabilir'

Psikolog Meliha İrem Ergin konu ile ilgili, “Özellikle 3-6 yaş aralığındaki çocuklarda soyut beceri kabiliyeti henüz oluşmamıştır. Bu yüzden, çocuklarda arkadaş canlısı olarak gördükleri bazı hayvanların gözleri önünde öldürülmesi ve kanın akması, çocuklarda gerçekten ciddi travmatik etkiler bırakabilir" dedi.

Kurban Bayramı’nda en büyük soru işareti kurbanın nerede kesileceği olurken Kurban Bayramı’nda kurbanı çocukların önünde kesmek doğru mudur? Sorusunun cevabı merak ediliyor.

Psikolog Meliha İrem Ergin, kurban keserken çocuk psikolojisinin gerçekten çok önemli olduğunu belirterek, “Aileler bazen, özellikle kurban kanını çocuğunun alnına sürebiliyorlar veya kurban kesilirken çocuğu yanlarında bulunduruyor. Bunlar da bazen çocuklarda travmatik etkiler bırakabiliyor. Peki, ne yapabiliriz? Özellikle 3-6 yaş aralığındaki çocuklarda soyut beceri kabiliyeti henüz oluşmamıştır. Bu yüzden, çocuklarda arkadaş canlısı olarak gördükleri bazı hayvanların gözleri önünde öldürülmesi ve kanın akması, çocuklarda gerçekten ciddi travmatik etkiler bırakabilir. Peki, ne yapabiliriz yetişkinler ve ebeveynler olarak? Çocuklara daha çok bayramın bu tarafını, bu özelliklerini değil de biraz daha dayanışma, birlik ve beraberlik, hediyeleşme ve aile büyükleriyle selamlaşma gibi durumlarda daha çok vakit geçirebilirsek hem çocuklar için hem de bizler için daha sağlıklı bir ortam yaratabiliriz. Çocukların kurban kesim ortamında bulunması psikolojisini etkileyebilir; çünkü dediğim gibi, 3-6 yaş aralığındaki çocuklarda soyut beceri henüz gelişmiyor ve bizim anladığımız tarzda bir kabiliyete henüz erişmemiş oluyorlar. Bu yüzden, olabildiğince çocukları ortamdan uzak tutmak daha kıymetli oluyor" şeklinde konuştu.