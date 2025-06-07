Kurbanın ihtiyaç sahiplerine dağıtılması nasıl olmalı?

Kurban Bayramı'nda kurbanlar kesildikten sonra kurban eti paylaşılarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. Kayseri İl Müftülüğü Vaizi Ahmet Leblebici kurbanın nasıl dağıtılması gerektiği hakkında bilgiler verdi. Kurbanın asıl amacının paylaşmak oldugunu belirten Vaiz Leblebici, "Kurban kesen kimseler, kurbanın asıl amacı olan paylaşmayı da unutmamalı, ihmal etmemelidir. Özellikle son yıllarda derin dondurucu satışlarında patlama yaşanması aslında bu kurban pay etmenin tam yerinde yeterince yapılmadığını gösteriyor. Kurban mutlaka pay edilmeli. Peki, ne kadar kısmı pay edilmeli diyenler için kurbanın üçte birlik bölümünün misafirlere ikram için ayırt edilmesi gerekliliğini öncelikle paylaşalım. Ardından da mutlaka pay vermemiz gereken fakir grubunda kurban payımızı nasıl değerlendirmeliyiz? Bu bağlamda Müslüman olmayanlara da kurbandan pay verebileceğimizi söylemeliyiz. Peygamberimiz Aleyhisselama, "Kurbandan geriye ne kaldı?" sorusuna "Kürek kemiği kadar kaldı." cevabını alınca, "Ne güzel, kürek kemiği dışındaki bütün paylar bizim oldu." sevincini yaşamış ve yine Yahudi komşulara da verilip verilmediğini sormuştu. Elbette Yahudilerle ilgili şu an tam da güzel düşüncelerimiz yok ama Peygamberimiz, Yahudi komşularına ya da Müslüman olmayan komşulara da bu şekilde bir pay verilmesini istemişti. Üçte birlik bölümü de kendi evimize kalabilir. Ama şunu hatırlatalım: Durumu iyi olmayanların kurbanın en az bir bölümünü vererek kalan bölümlerini kendi evlerinde de saklayabileceklerini söyleyebiliriz. Tabii ki İslam dininde öncelikle kişinin sıla-i rahimi yani akrabalık ilişkilerini gözeterek hem infakı hem sadakayı hem zekatı vermesi tavsiye edilir. İki kat sevap alacağı da beyan edilir. Kurbanda da aynı kuralı uygulayabiliriz. Kurban kestikten sonra fakir ya da zengin fark etmiyor, kurbandan zenginler de istifade edebilirler ama önceliğimiz fakir olmalı. Fakir akrabalarımızdan başlayarak zengin olan yakınlarımıza da ikramda bulunabiliriz. Yine payımızı zengin olsa bile yakınlarımıza ya da tanımadığımız insanlara da gönderebiliriz" şeklinde konuştu.