Kurbanlık fiyatları iki katına çıkınca, yurt dışı kurban bağışları arttı

Kurban bayramına az bir süre kala ülkemizdeki büyükbaş ve küçükbaş hayvanların fiyatlarının astronomik artması nedeniyle, yurt dışına yapılan kurban bağışları arttı.

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  • 06.06.2023 13:29
  • Güncelleme: 06.06.2023 13:32
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Kurbanlık fiyatları iki katına çıkınca, yurt dışı kurban bağışları arttı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Özellikle aile üyelerine ikinci ve üçüncü kurban vacip olanlar, yurt içindeki kurban hisse bedelinin 10-15 bin lira arasında olması nedeniyle, kurban ibadetlerini, bağışladığı yurt dışında kurban organizasyonu yapan hayır kurumları vasıtasıyla yerine getirmeye çalışıyorlar.

Ülkemizde hayır organizasyonları tarafında kesilen kurban hissesi bedeli en düşük 5 bin - 6 bin lira arasında değişirken, yurt dışında Arakan ve Afganistan bölgesinde ortala hisse bedeli 3500 tl civarında bağışlanabiliyor.

Afrika kıtası ülkelerinde kurbanlık fiyatlarının çok düşük olmasından dolayı, bir çok hayır kurumu daha düşük fiyatla bu ibadeti bağışçılarının katkısıyla bu ülkelerde gerçekleştiriyor.

Afrika'da ortalama 2000 TL'ye bir hisse bedeli ile vacip veya adak kurban ibadedini yerine getirmek isteyenler, hayır kurumları vasıtasıyla sayısı 100 bini aşan kurbanlarını bu ülkelerde kestiriyorlar.

Hayır kurumları da bu kurbanları vacip veya adak olarak, bağışçının adına kestirip, video kaydıyla beraber gsm üzerinden bağışçıya ulaştırıyorlar.

 

Haber Merkezi

Kayseri Gündem
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