Kurbanlık fiyatları yüzde 100 arttı, en düşük kurbanlık 7 bin lira

 Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşlar uygun fiyatlı kurbanlık bulma telaşına girdi. Boztepe Tarım, Ticaret ve Hayvancılık İşletme Sahibi Mustafa Boztepe geçen yıla göre fiyatların yaklaşık yüzde 100 ila 120 arttığını söyledi. En düşük kurbanlık fiyatı 7 bin liraya çıktı. 

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  • 06.06.2023 12:53
  • Güncelleme: 06.06.2023 12:53
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Kurbanlık fiyatları yüzde 100 arttı, en düşük kurbanlık 7 bin lira

Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Bu yıl 28 Haziran'a denk gelecek olan Kurban Bayramı'nda milyonlarca Müslüman kurban ibadetini gerçekleştirecek. Dini görevini yerine getirmek isteyenler ise kurbanlık satışı yapılan yerlerin yolunu tuttu. 

Boztepe Tarım, Ticaret ve Hayvancılık İşletme Sahibi Mustafa Boztepe, kurbanlık fiyatları hakkında bilgi verdi. Geçen yıla göre artışın yüzde 100 ve üzeri olduğunu belirten Boztepe, “Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık üzerine çalışıyoruz ve aynı zamanda bu işin alım-satımını yapıyoruz. Büyükbaşlarda hisse fiyatımız 10-13 bin lira arasındadır. Küçükbaşta ise 7-10 bin lira arasında koç satışımız var. 30-35 kilo kemikli et düşecek hayvanın fiyatı 10 bin lira, 35-40 kilo kemikli et düşecek hayvanın fiyatı ise 11 bin 500 lira, 40-45 kilo düşecek bir hayvanın fiyatı da 13 bin liradır. Bizden kurbanlık alan vatandaşlarımız 4 parça kesim aynı zamanda kesim, söküm, paylama şeklinde hizmet veriyoruz. 'Kapımızda keseceğiz' diyen vatandaşlara da aracımız mevcut, hayvanı arefe günü kapılarına bırakıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘FİYAT ARTIŞININ SEBEBİ MALİYETLER’

Fiyat artışı sebebinin maliyetler olduğunu belirten Boztepe, “Geçen yıl 5 bin lira ve 6 bin lira arasında hisse satışlarımız vardı, bu yıl da 10 bin lira ve 13 bin lira arasında oluyor. Aşağı yukarı yüzde 100-120’lik bir zam var. Fiyat farkının sebebi; maliyetlerin artmasıdır. Yem fiyatları, saman fiyatları, elektrik, su, bakıcı maliyeti, veteriner, ilaç masrafları gibi etkenler var. Bu da mecburen hayvan fiyatlarına yansıdı” dedi.

KURBANLIK ALIRKEN BUNLARA DİKKAT! 

Kurban alırken dikkat edilmesi gereken hususlara da değinen Boztepe, "Hayvanın yaşına dikkat etmelidir. 2 tane kazma diye tabir ettiğimiz büyük dişlerin olmasına dikkat etmeliyiz. Bunlardan anlamayan vatandaşlarımız olursa kulak küpe numaralarından Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne sordurup yaşını öğrenebilir. Kurban olacak hayvan sağlıklı ve dinç olmalıdır. Dişlere bakıp nasıl anlaşılır; kurban olacak hayvan 2 yaşını geçtiyse ortadaki 2 tane büyük dişi, diğerlerine nazaran büyük olur" dedi.

1ha

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