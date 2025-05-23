Kurbanlık satışları başladı: Büyükbaş hissesi 30 bin liradan satışa sunuldu

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala pazarlardaki hareketlilik de başladı. Boztepe Tarım, Ticaret ve Hayvancılık İşletme Sahibi Hanifi Boztepe, bu yıl fiyatların geçen yıla göre uygun olduğunu belirtti. Boztepe: “Kurban satışlarını Ramazan Bayramından bir hafta sonraya ayarlıyoruz. Aşı yolunda küpelerini, bütün kilolarını, hayvanın kurban vasfını taşıyıp elverişli olan hayvanlarımızı buraya alıyoruz. Tartısına göre fiyatlarımızı belirliyoruz. Fiyat değiştirme yapmıyoruz. O gün için bir fiyat belirliyoruz. Kurban Bayramının birinci gününe kadar aynı fiyatla devam ediyoruz. Satışlarımız bu yönde. Bu sene çok güzel. Geçen seneye göre çok uygun fiyatlarımız. Geçen sene 25 bin TL’ye sattığımız hisseler bu sene 30 bin TL. Maliyette; 7 bin liraya tonunu aldığımız yem bu sene 12 bin lira. Ama piyasa ne gösteriyorsa biz ona uyuyoruz. Kar ya da zarara bakmıyoruz. Verdiğimiz hizmetler; hisse yapıyoruz, bayram günü de, bayramın birinci günü olmak şartıyla hayvanlarımızı burada kesiyoruz. 7 pay yapıyoruz. Kemik testeresinde kemiklerini ufaltıyoruz. Et doğrama makinesinde etlerini parçalıyoruz. 7'li kantarda 7 hisse olarak eşit bir şekilde poşetleyip müşterimize teslim ediyoruz. Alırken dikkat edilmesi gerekenler; Müşteri alırken önce bir hayvanın sağlığına dikkat etmesi gerekiyor. Ondan sonra hayvanın dişine bakması gerekiyor. Zaten biz bunları uyguluyoruz ama bu kurban vecibesini yerine getirmesi için kendisinin de dikkat etmesi gerekiyor. Kazma diye tabir ettiğimiz iki tane dişini görmediği müddetçe o hayvanı almaması gerekiyor. Çünkü yaşını bilmiyor. O müşteri de buna dikkat etmeli. Yani bu kurbanın en büyük vasfı bu” ifadelerini kullandı.