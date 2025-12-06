Küre Tanıtım ve Yazım Atölyesi gerçekleşti

Melikgazi Belediyesi tarafından yerli olarak oluşturulan ‘Küre Digital Ansiklopedi’ için Küre Tanıtım ve Yazım Atölyesi gerçekleşti.

Melikgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Küre Digital Ansiklopedi için Küre Tanıtım ve Yazım Atölyesi gerçekleştirildi. Küre Ansiklopedinin, dijital çağın hızla artan bilgi kirliliğine karşı güvenilir, doğrulanabilir ve müellifi belli içerikler sunmak amacıyla geliştirilmiş açık kaynaklı bir platform olduğu belirtildi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Yerli ve milli ansiklopedinin adı: Küre Digital Ansiklopedi Küre Ekibinin katılımlarıyla Melikgazi Belediyesi Küre Tanıtım ve Yazım Atölyesi gerçekleşti! Gerçekten gurur verici gelişmeler yaşıyoruz. Bizleri doğru, güvenilir, doğrulanabilir ve müellifi belli içeriklerle buluşturmayı hedefleyen milli platformda emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.