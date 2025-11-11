Küresel Gazeteciler Konseyi, Türkiye'nin Medya Diplomasi Gücünü Gözler Önüne Serdi

41 Ülkeden 310 Gazeteci Kayseri'de Buluştu

Kayserili gazeteci Üstün Tuncer'in takip ettiği bu önemli etkinlik, medya dünyasındaki dönüşümleri ele alan çeşitli oturumlarla zenginleştirildi.

Yeni Medya Dünyası Paneli

“Yeni Medya Dünyasında Dönüşüm ve Sorumluluk” başlıklı panel, akademisyenler, gazeteciler ve sektör temsilcilerinin katılımıyla iki oturum halinde gerçekleştirildi. Panelde, medyanın toplumsal etkileri, etik sorumlulukları ve dijitalleşmenin getirdiği yeni dinamikler üzerine derinlemesine tartışmalar yapıldı.

Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. Zakir Avşar, medyanın aile birliğini güçlendirme ve koruma işlevlerine dikkat çekerken, Batuhan Aybers Avrupa Birliği’nin medya alanındaki destek mekanizmalarını ve uluslararası işbirliği fırsatlarını katılımcılarla paylaştı. Adem Solak ise şiddetle mücadelede medyanın üstlendiği etik sorumlulukları ve toplumsal barışı destekleyen habercilik ilkelerini ön plana çıkardı.

Panelin ilerleyen oturumlarında, medyanın yalnızca haber aktaran bir araç olmanın ötesinde, toplumsal bilinç ve dayanışma kültürünü güçlendiren bir unsur olduğu vurgulandı. Konuşmacılar, medya mensuplarının doğru ve etik habercilik anlayışıyla topluma rehberlik etmesinin önemine dikkat çekti ve gazeteciliğin demokratik süreçlerdeki rolünü vurgulayarak toplumsal faydayı artıran bir güç olduğuna işaret etti.

Küresel Gazeteciler Konseyi’nin beşinci çalıştayı, Türkiye’nin medya diplomasisinde merkez ülke konumunu pekiştiren bir adım olarak basın tarihimizdeki yerini aldı.