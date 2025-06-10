Küresel Gazze Yürüyüşü 15 Haziran'da

Kayseri'den de 10 aktivistin katıldığı etkinlikler, Gazze'deki Filistin halkıyla dayanışma amacıyla gerçekleştirilecek ve birçok şehirde toplu yürüyüşler düzenlenecek.

Global March To Gaza Türkiye Koordinatörü Dr. Hüseyin Durmaz, bu duruma kayıtsız kalmanın insanlık adına bir kayıp olduğunu vurgulayarak, "Dünya genelinde bir küresel vicdan uyanışı başladı. Bu uyanış, Gazze'deki ablukanın kırılmasına kadar durmayacak." ifadelerini kullandı.

Yüzlerce uluslararası aktivist, 13 Haziran'da Mısır'ın Ariş kentinden başlayarak 15 Haziran’da Refah sınır kapısına ulaşacakları 50 kilometrelik bir yürüyüş planlıyor. Sivil toplum kuruluşları, diplomatlar ve insani yardım kuruluşlarıyla iş birliği içinde olan aktivistler, 12 Haziran'da Kahire'de toplanarak, ertesi gün Gazze sınırına doğru yola çıkacaklar.

Gösteriyi organize eden koalisyon, Filistin davasına uluslararası desteklerin giderek arttığını ve Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika ile Arap ve Asya ülkelerinden temsilcilerin bulunduğunu belirtti.