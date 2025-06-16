'Küresel Gelişmeler ve Türkiye Ekonomisi' semineri düzenlendi

Yenilikçi İş İnsanları Derneği(YENİDER) tarafından düzenlenen ‘Küresel Gelişmeler ve Türkiye Ekonomisi’ semineri Ekonomist ve Akademisyen Hakan Kara’nın sunumuyla gerçekleştirildi.

Yenilikçi İş İnsanları Derneği(YENİDER) hakkında bilgiler veren Yenilikçi İş İnsanları Derneği (YENİDER) Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı Soner Türküm, “Derneğimizi kuralı yaklaşık 1,5 yıl oldu 1,5 yılda 50 üyeye ulaştık 50 üyenin hepsi Kayseri'de iş insanı şehir dışından Kayseri dışından üyelerimiz de var burada belli bir üye profili tanımladık adından anlaşıldığı üzere yenilikçi iş insanları yani yeni ticaret modellerini bilen yeniliğe açık vizyonu olan orta kuşak yani 2 ya da 3 kuşak iş insanlarını bir araya getirdik. Sivil toplum Yaşamının kıymetini bu arkadaşlarla paylaştık ve karşılık buldu dolayısıyla 1,5 yılda 50 iş insanını bir araya getirdik. Hem üyelerimizle hem de üye olmayan ve potansiyeli olan dostlarımızla bu bilgilendirme toplantısını paylaşıyoruz toplantımızın teması küresel gelişmeler ve ekonomik gelişmeler ve küresel riskler. Bununla ilgili değerli hocamdan bilgi alıyoruz umarım üyemiz olan olmayan tüm iş insanlarına katılan tüm dostlara faydası olur diye umuyoruz” ifadelerinde bulundu.

‘Küresel Gelişmeler ve Türkiye Ekonomisi’ seminerinin değindiği konulardan söz eden Ekonomist ve Akademisyen Hakan Kara, “Bugünkü seminerimizin konusu dünya ekonomisindeki son gelişmeler bunun Türkiye üzerine etkilerini konuşuyoruz temel olarak dünyada hem küresel savaşlar hem jeopolitik riskler çerçevesinde Türkiye ekonomisine etkileyebilecek başlıca kanallar ve bunun karşısında şu anda uygulanan ekonomi programını nasıl etkileyecek sonuçta nereye gidebilecek buna ilişkin projeksiyonların değerlendirmesi paylaşıyoruz” şeklinde konuştu.