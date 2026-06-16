Küresel Gündemleri konuşmk için 3 bakan Kayseri'ye geliyor

İklim değişikliği, su yönetimi ve gıda güvenliği gibi küresel gündemlerin yer aldığı 1. Erciyes Zirvesi, 19 Haziran'da Kayseri’de düzenlenecek.1. Erciyes Zirvesi kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile alanındaki uluslararası uzmanlar katılacak.