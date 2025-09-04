Küresel Sumud Filosu: Gazze Ablukasını Kırma Hedefiyle Yola Çıktı

Bu sebeple filonun tüm hazırlık çalışmaları titizlikle yürütülmüş ve güçlü bir akreditasyon sistemi kullanılmıştır. Ülke delegasyonları aracılığıyla tüm süreçler temel ilkelere uygunluk çerçevesinde takip ve denetim altındadır.

Etkinliğin kendine has zorlukları yanında, sürecin gizliliği sebebiyle bu hassasiyet titizlik içinde korunmuştur. Bu hassasiyet kapsamında ülkemizden filoya katılacak isimler ve lojistik süreçlerde kesin bir akreditasyon sistemi işletilmektedir. Bu akreditasyonun dışında Türkiye’den katılım sağlayacağını ifade eden birey, topluluk ve camialarla ilgili olarak Türkiye delegasyonu olarak bilgi sahibi olmadığımızı, filonun hassas misyonu temelinde kamuoyuna ilan ederiz. Tarafımızla istişare edilmeden ve bilgimiz dışında ortaya çıkan oluşumların, deniz seferinde sorunlar yaratacağı gibi, misyonu da tehlikeye atacağını ifade etmek isteriz. Belirsizlikler üzerine inşa edilecek yaklaşımların ve rollerinde başka zorluklara da sebep olacağının hesaba katılması çok önemlidir.

Küresel Sumud Filosu, sivil, vicdani ve küresel bir yapılanma olarak Gazze’deki ablukanın ortadan kalkmasına yoğun bir şekilde odaklanmıştır. Misyonun hassasiyeti ve Gazze’ye duyulan hürmetin bir gereği olarak filonun ve Türkiye delegasyonunun kamuoyuna duyurduğu hassasiyet ve ilkelere uyulması mutlak talebimizdir.

Dr. Yunus Emre Aydınbaş

Türkiye Delegasyonu Yönetim Kurulu Üyesi

Not: Türkiye'den vatandaşların desteğiyle alınan küçük büyük 10 civarında gemi Tunus'tan hareket edecektir. Ayrıca, tanınmış gazeteci, akademisyen ve sanatçının yer aldığı yüzlerce Türk vatandaşı gemilerde yerini almıştır. Gazze Küresel Sumud Filosu'na katılmak üzere 500,000 üzerinde müracaat olmuştur.